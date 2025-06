Xiaomi představuje chytrou lednici Xiaomi Mijia 271L. Na své malé rozměry dokáže překvapit!

Xiaomi opět rozšiřuje svůj sortiment produktů do chytrých domácností, tentokrát s novou třízónovou lednicí Xiaomi Mijia 271L. S šířkou pouhých 56 cm a hloubkou 60 cm zabere jen 0,33 m², avšak slibuje o 61 litrů větší kapacitu než u předchozí generace třídveřových modelů, a to aniž by narostl půdorys lednice. Výsledkem je tedy efektivnější využití veškerého dostupného prostoru.

Vnitřní uspořádání tvoří chladnička o 151 l, kam by se v pořádku měl vejít nákup pro 2 až 3 osoby na týden, mrazák o 85 l a variabilní zóna o 35 l. Ta obsahuje šuplík s možností nastavení teploty od –20 °C až po +5 °C v krocích po 1 °C. Poslouží tedy jak k hlubokému mrazení, tak k ukládání choulostivějšího ovoce, sýrů nebo nápojů – jen pro představu.

Xiaomi v případě své nové chytré lednice láká i na hygienu, o kterou by se měl starat stříbrný iontový modul s údajnou účinností 99,99 % proti bakteriím – a dokonce má i eliminovat pachy. Co se týká obav z namrzání prostorů lednice, ani ty nemusí hrát velkou roli; 360° cirkulace studeného vzduchu by se totiž měla postarat o provoz bez námrazy.

Nová lednice Xiaomi Mijia je tichá i úsporná, ale hlavně chytrá

Kompresor Xiaomi Mijia lednice s invertorem a invertorovým ventilátorem se starají o to, aby se v lednici plynule měnil výkon podle teploty a potřeby chlazení, což zajišťuje úsporný a přizpůsobivý provoz s hlučností pouze 36 dB – přibližně na úrovni tiché místnosti. Denní spotřeba činí 0,59 kWh, což je rozhodně na spodní hranici rozmezí běžné spotřeby lednic.

Samozřejmostí je napojení na Mijia aplikaci a ovládání přes HyperOS nebo hlasového asistenta Xiao Ai. Nastavení každopádně lze měnit i přes integrovaný LED panel přímo na dvířkách.

V tuto chvíli může přijít otázka, pro koho je tato lednice vlastně vhodná. Ačkoli toho na své rozměry dokáže uskladnit celkem dost, vhodnější je rozhodně pro ty, kteří řeší nedostatek prostoru v kuchyni. To z ní tvoří ideální spotřebič pro menší byty nebo kuchyně s omezeným místem. Sehnat se dá zatím pouze v Číně, a to za doporučovanou cenu 1 899 jüanů neboli zhruba 5 650 Kč; úvodní cena dostupná pro tamní trh je o něco přívětivější, a to v přepočtu 4 760 Kč.

Zdroj: GizmoChina