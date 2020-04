Xiaomi Mi Watch v Evropě? Asi už brzy, firma registrovala název aplikace

Čínská společnost Xiaomi pravděpodobně brzy uvede na evropský trh nové hodinky Mi Watch. Očekávaný model by měl doplnit řadu oblíbených hodinek a náramků, které se nejen v ČR těší velké oblibě díky množství funkcí a nízké ceně. Jelikož má nový produkt tyto podmínky taktéž splňovat, listopadové představení na sebe strhlo velkou pozornost. Hodinky zapadají do vzorce hodně funkcí a nízká cena a rozruch vzbudilo i evidentní kopírování designu konkurenčních Apple Watch. Co napovídá tomu, že se brzy objeví Xiaomi Mi Watch v Evropě? Firma si u evropského registračního úřadu EUIPO zaevidovala název systému Xiaomi Wear, který hodinky pohání.

I když jde jen o jednu z prvních úředních povinností, dává to celkem jasný signál. Hodinek Xiaomi Mi Watch se v Evropě skutečně dočkáme a může to být dost možná už do pár týdnů. Další certifikace u evropských institucí mohou nabrat rychlý spád. Co mají oficiálně první “Mi” hodinky nabídnout? Namátkou 1,78″ AMOLED displej, 1GB RAM, 8GB úložiště, NFC, spoustu sportovních režimů a pěknou 36hodinovou výdrž. Díky eSIM, mikrofonu a reproduktoru pak mohou hodinky nezávisle sloužit i k telefonování. V Číně se hodinky prodávají v přepočtu za cca 3 tisíce korun.

Zdroj: Twitter