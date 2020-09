V mezinárodní certifikaci se objevily Xiaomi Mi Watch Lite. Co o nich víme?

Už je to pár měsíců, co čínské Xiaomi uvedlo chytré hodinky Mi Watch. Když nebudeme počítat kulatý model Mi Watch Color, neobjevil se doposud žádný přímý nástupce. Mluvilo se několikrát třeba o následovníkovi s jednoduchým označením Mi Watch 2, ale o tom už také dlouho nepadly žádné zmínky. Namísto toho se nyní skrze mezinárodní certifikaci IECEE dovídáme o Lite variantě těchto hodinek. Podle názvu je jasné, že by mělo jít o jejich odlehčenou a logicky také levnější variantu. Certifikace Xiaomi Mi Watch Lite nepotvrzuje jen jméno, ale prozrazuje i pár dalších detailů.

Z dokumentů lze například vyčíst, že elektrické parametry na vstupu jsou 5 voltů a 0,4 ampéru. Kódové označení produktu je REDMIWT02 a certifikace Xiaomi Mi Watch Lite byla podána 15. září. Jelikož jsou v záznamech uvedeny také plánované rozdíly pro Austrálii, Kanadu, USA, Japonsko Nový Zéland a Evropu, můžeme s největší pravděpodobností očekávat globální uvedení. Další certifikační procesy by se měly nadále objevovat, snad i s podrobnějšími specifikacemi.

Zdroj: IGP