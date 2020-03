Pracuje už Xiaomi na hodinkách Mi Watch 2? Objevují se první spekulace

Zatímco první Xiaomi Mi Watch jsou dostupné jen v Číně a zbytek světa po nich marně touží, firma už údajně pracuje na nástupci. První chytré hodinky nesoucí přímo jméno této značky (ty ostatní asi znáte jako Xiaomi, ale vyrábí je Amazfit či Huami) byly představeny vloni v listopadu. Svými specifikacemi jsou velkým lákadlem, ale domácí území zatím opravdu oficiálně neopustily. Na další informace se čeká. Oproti tomu před několika dny spatřily světlo světa hodinky Oppo Watch, které jsou stejně jako ty od Xiaomi velmi podobné chytrým hodinkám od Applu. Nabízí se otázka, jestli tedy nebyla značkou, dříve patřící pod Xiaomi, mezera na trhu zalepena. Zdá se, že nejspíš ne. Xiaomi údajně pracuje na Mi Watch 2 a už k nim existují i první spekulativní specifikace.

Design

Stejně jako nové hodinky od Oppo by měly nové Watch od Xiaomi disponovat zakřivenými okraji displeje. Spekuluje se ale, že budou mít mnohem menší oblouky, takže budou vypadat plošší a přitom budou na dotek elegantně zakřivené. Na zadní straně by měl opět dostat prostor plochý senzor pro měření tepu a okysličení krve. Zajímavou novinkou má být velmi široká nabídka různých náramků, jejichž variace nabídnou použití při více příležitostech.

Parametry

Spekulativní specifikace k hodinkám Xiaomi Mi Watch 2 mluví o tom, že přístroj bude pohánět poslední “wear” čipset od Qualcommu. Dostupná by měla být kombinace pamětí 2 GB RAM / 16 GB úložiště a 3 GB RAM / 32 GB úložiště. Ke komunikaci by měl sloužit nový reproduktor a také mikrofon. Očekává se také přítomnost NFC a dokonce eSIM pro 5G sítě.

Cena a dostupnost

Dá se předpokládat, že nové hodinky dorazí na trh v druhé polovině roku. Očekávaná cenovka se pohybuje kolem hranice 6 400 korun. Jde pochopitelně jen o přepočet z čínských Yuanů. Dostanou se hodinky za hranice Číny? My doufáme, že ano. A dávalo by to určitě smysl. Jestliže je o první Xiaomi Mi Watch tak velký zájem a firma si současně vyzkoušela jejich oblíbenost “doma”, nemělo by jí nic bránit ve vypuštění druhé generace na globální trh.

Zdroj: IGP