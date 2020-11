Xiaomi Mi Router CR6606 oficiálně: levný router s Wi-Fi 6 a podporou 5G

Je obecně známo, že se čínský gigant, Xiaomi v poslední době začal zajímat o nejrůznější segmenty od gadgetů přes chytrou domácnost až třeba po notebooky. Nyní však Xiaomi oficiálně představilo nový Wi-Fi router Xiaomi Mi Router CR6606. Ten nabízí podporu Wi-Fi 6 či 5G a to za poměrně lákavou cenu. Pojďme si jej představit.

Xiaomi Mi Router CR6606 oficiálně

Na první pohled vypadá router velmi podobně, jako ostatní routery od této značky. To hlavní se tedy nachází samozřejmě v útrobách. Mezi hlavní výhody patří již zmíněná podpora Wi-Fi 6 a samozřejmě také 5G sítí. Xiaomi říká, že díky podpoře standardu Wi-Fi 6 je až o 52 % rychlejší, než předchozí model AC2100. V routeru tiká dvoujádrový procesor běžící na frekvenci 880 MHz spolu s 256 MB RAM, což umožňuje připojit až 128 zařízení najednou.

IOT Xiaomi Router CR6606

O kvalitní, silný a stabilní signál se zde starají hned 4 antény o výkonu 4 dB. Samozřejmostí je pak podpora Mesh, OFDMA, Beamforming či nové šifrování WPA 3. Na zadní straně routeru nalezneme LAN, WAN a USB konektory. V současné době je router k dispozici pouze v Číně a to za cenu 399 juanů, což je v přepočtu asi 1 300 korun. A to je velmi slušná cena na to, co vše router umí. Spekuluje se o tom, že se ještě tento rok podívá také na globální trh, což by bylo skvělé.

Jaký router používáte vy?