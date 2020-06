“Čtrnáctkový” Xiaomi Mi notebook je za rohem. Jaké má mít parametry?

Čínská společnost Xiaomi 11. června představí novou sérii čtrnáctipalcových notebooků. Ty se mají dostat na trh nejprve v Indii, pak i ve zbytku světa. Vzhledem k očekávané absenci označení RedmiBook v názvu zařízení půjde o první čistě Mi notebooky této velikosti přímo od Xiaomi. Jak už to tak u tohoto čínského giganta bývá, s blížícím se termínem odhalení vypouští k produktu na sociální sítě střípky informací. Z nich už se podařilo poskládat soupis několika základních specifikací, které jsou doplňovány i spekulativními. Blížící se Xiaomi Mi notebook by měl údajně mít čtyři různé varianty.

U modelů budou rozdílovými prvky procesor, grafická karta a SSD úložiště. Dva přístroje by měly patřit pod nálepku standard, další dva pak do série Horizon Edition. Prostor mají dostat procesory i5 a i7 desáté generace od Intelu a grafické karty GeForce MX250 a GeForce MX350 od nVidie. Operační paměť ve všech čtyřech laptopech by měla mít 8 GB. V případě úložiště by měl Xiaomi Mi notebook nabídnout varianty 256, nebo 512 gigabajtů. Výdrž přístrojů má být desetihodinová. Základní varianta bude stát v Indii kolem 50 tisíc rupií, což je v přepočtu cca 15 500 Kč.

Zdroj: Gizmo