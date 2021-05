Xiaomi dle všeho chystá svůj high-end vlajkový notebook Mi Notebook Pro X, který dostane grafické karty RTX 3050 a 3050 Ti. Notebooky mají dorazit ještě v letos v červnu, ovšem přesné datum zatím neznáme. Dozvěděli jsme se ale nějaké nové a poměrně zajímavé informace.

Xiaomi Mi Notebook Pro X s RTX 3050 a 3050 Ti

Notebook má prý konkurovat Apple notebookům představeným v roce 2020 a 2021 a to ve všech směrech. Čínský gigant prý vynaložil nemalé úsilí proto, aby byl notebook co nejtenčí a to i přes skutečnost, že disponuje dedikovanou a poměrně výkonnou grafickou kartou. Uniklý plakát ukazuje notebook Xiaomi Mi Notebook Pro X z přední strany a můžeme na ní v podstatě vidět pouze nové logo.

Po zvýšení jasu plakátu je však vidět, že notebook disponuje konektory USB-A, Thunderbolt a HDMI. Jak již bylo řečeno, notebook bude konfigurovatelný, přičemž základní verze bude s grafikou RTX 3050 a RTX 3050 Ti. Výkon klasické 3050 leží někde mezi GTX 1650 Ti a GTX 1660 Ti Max-Q. Výkonnější 3050 Ti je pak přibližně stejně výkonná jako dosavadní RTX 2060. Detaily o procesorech, displeji či pamětích jsme se bohužel zatím nedozvěděli.

Koupili byste si notebook od Xiaomi?

Zdroj: xiaomitoday