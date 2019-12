Xiaomi Mi Mix Alpha se začne brzy prodávat. Na kolik vyjde?

Společnost Xiaomi na sociální síti Weibo upozornila na fakt, že se začne její konceptový model Mi Mix Alpha brzy prodávat. Původně mělo být zařízení dostupné již začátkem prosince, ovšem to se společnosti nepodařilo dodržet. V Číně se ho však nakonec dočkají ještě tento rok, expanze do ostatních zemí je však zatím ve hvězdách.

Jedná se o skutečně zajímavé zařízení, které ukazuje, jak by mohl telefon vypadat v budoucnosti. Přední i zadní stranu pokrývá celkem 7,92″ displej s rozlišením 2088 x 2250 pixelů a srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus, kterému dopomáhá 12 GB RAM a 512 GB úložiště typu UFS 3.0. Nechybí ani podpora 5G sítí. Co je však trochu znepokojující je kapacita baterie. Ta činí pouhých 4 050 mAh, což je vzhledem k energetické náročnosti celkem málo. Telefon tak bude zřejmě často napájen, ovšem naštěstí podporuje ultrarychlé 40W dobíjení.

Xiaomi Mi Mix Alpha OFFICIAL UNBOXING!!!

Zařízení nabídne také skvělý 108 megapixelový fotoaparát, ovšem co už tak skvělé není je cena. Ta činí 19,999 juanů, což je přibližně 65 tisíc korun bez daně. To je bezesporu vysoká částka, kterou jen tak někdo nezaplatí. Již teď se však spekuluje o jeho nástupci, který by měl být o dost levnější. Tak se nechme překvapit.

Zdroj: gizmochina.com