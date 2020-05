Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a Pro 2 přichází do Evropy. Společnost představila první jmenovaný model teprve 21. dubna, přičemž má jít o jakousi střední verzi mezi základním a Pro modelem. Dnes ráno Roland Quandt, který je známý na Twitteru pro své spolehlivé zákulisní informace sdělil, že koloběžky brzy přijdou na evropský trh.

Očekáváme, že cen Xiaomi Mi Electric Scooter 1S bude asi 400 EUR, tedy přibližně 11 tisíc korun bez daně. Vše nám tedy sedí i cenově, jelikož základní model stojí 360 EUR a Pro varianta pak 450 EUR. Vzhledově se od svých bratříčků téměř neliší, ovšem je zde větší výkon, nový displej či delší výdrž baterie. Maximální rychlost pak činí slušných 25 kilometrů za hodinu.

Xiaomi Mi Scooter 1S is launching in Europe soon.

And there is a new higher end model coming called

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 coming, too.

— Roland Quandt (@rquandt) May 4, 2020