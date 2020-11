Xiaomi Mi Box 4S Pro oficiálně: podpora 8K a cena pod 1 500 korun?

Společnost Xiaomi dnes oficiálně uvedla na trh výkonnější verz Mi Box 4S – Mi Box 4S Pro. Po designové stránce zůstal tento doplněk k televizi shodný, avšak nabízí vylepšený hardware a hlavně podporou pro dekódování 8K videa, což je bez pochyby jedna z věcí, o které se v souvislosti s tímto boxem hovoří nejvíce.

Xiaomi Mi Box 4S Pro oficiálně

Pro to, aby byl schopen Mi Box 4S Pro přehrávat 8K video se zvýšil také HDMI standard a to z 2.0 na 2.1. Tyto videa lze přehrávat při 30 fps. Co se týče použitého čipsetu, o něm nám Xiaomi nic konkrétního neřeklo. Víme však, že mu sekundují 2 GB operační paměti RAM a 16 GB úložiště. V Číně bude na boxu předinstalován systém MIUI, ovšem dá se očekávat, že na globální trh přijde s Android TV. Ostatně, takhle to bylo i u předchůdců.

Spekuluje se však o tom, že jej čínský gigant nechá pouze v Číně a na globální trh se zařízení vůbec nedostane, což by byla velká škoda. Na to si však budeme muset ještě počkat. Cena začíná na 399 CNY, což je asi 1 350 korun bez daně. Pokud by se Mi Box 4S Pro dostal k nám, dá se očekávat, že se bude prodávat za cenu okolo 1700 korun.

Jaký Android TV box používáte vy?