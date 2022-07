Xiaomi Mi Band 7 Pro má parádní OLED displej, GPS a zachovává si nízkou cenu

Na dnešní akci v Číně představila společnost Xiaomi novou vlajkovou řadu Xiaomi 12S, která si z konference ukousla největší kus času. Mimo to ale došlo také na představení nových notebooků a náramku Xiaomi Mi Band 7 Pro. Tak se na něj pojďme společně mrknout.

Xiaomi Mi Band 7 Pro: větší displej i GPS

Tento kousek se chlubí 1,64palcovým OLED displejem s rozlišením 456 x 280 pixelů, což nám dává jemnost 326 pixelů na palec. Kromě nových řemínků se na větší displej vejde pochopitelně také více informací, ať už jde o sport, zdraví nebo notifikace. Novinkou je také senzor okolního osvětlení, díky kterému si můžete nastavit automatický jas. Samozřejmostí je také Always-On funkce nebo přes 180 nových ciferníků.

Kromě displeje tkví síla novinky také ve vestavěné GPS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a QZSS), kterou se základní Mi Band 7 pochlubit nemůže. Dále můžeme počítat s funkcemi, na které jsme zvyklí u dalších náramků. Jmenovitě jde o sledování srdečního tepu, hladiny okysličení krve, stresu nebo pokročilé monitorování spánku, které stejně jako již zmíněný Mi Band 7 sleduje tři fáze a to REM, lehký a hluboký.

Mi Band 7 Pro Unboxing & Hands-on [English]

Sportovci ocení 117 režimů, mezi kterými nechybí běžecké kurzy, různé vytrvalostní tréninky a mnoho dalších. Počítat můžeme rovněž s vodotěsností 5 ATM, díky které si můžeme s náramkem bez obav zaplavat. Baterie s kapacitou 235 mAh dokáže udržet Xiaomi Mi Band 7 Pro při životě až 12 dní při běžném a 6 dní při náročném používání. Nabíjí se pak přibližně hodinku. Zmínit musíme také NFC čip. V tuto chvíli se bohužel prodává pouze v Číně a to za cenu 400 CNY, což je asi 1 400 Kč bez daně. Pokud se někdy podívá k nám, měl by stát do 2 000 Kč.

Jak se vám zamlouvá nový náramek od Xiaomi?

Zdroj: GSMArena