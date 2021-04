Testujeme zbrusu nový Xiaomi Mi Band 6. Dejte vědět, co by vás zajímalo

Do redakce Světa Androida před několika hodinami dorazil nový chytrý náramek od Xiaomi. Ano, řeč je o modelu Mi Band 6, který se pokouší navázat na veleúspěšnou řadu této čínské nositelné elektroniky. Oproti páté generaci přináší několik hardwarových i softwarových novinek. Všem se pochopitelně budeme chtít během testování Xiaomi Mi Band 6 podívat na zoubek, nicméně zapojit se můžete i vy. A to v rámci našeho formátu “interaktivní recenze”.

Příklad takové recenze si můžete prohlédnout například právě u loňského Mi Bandu 5, kde se nám společně se čtenáři podařilo vytvořit velmi zajímavý a komplexní pohled na zařízení. Pokud se chcete do testování Xiaomi Mi Band 6 alespoň na dálku zapojit, neváhejte napsat do komentářů. Například otázku, ale klidně i tip na oblast hodnou podrobnějšího prozkoumání. Upřesníme, že tento konkrétní náramek pochází z čínského trhu a jeho softwarová výbava se nejspíš bude mírně lišit od pozdější evropské verze. I to jsme ale zvládli vloni v recenzi zohlednit. Budeme se těšit na vaše nápady.

Co bychom určitě měli u Xiaomi Mi Band otestovat?