Xiaomi Mi Band 6 dostává funkci, na kterou možná hodně dlouho čekáte

Chytré náramky a hodinky by měly v ideálním případě kromě sportovní či zdravotní analýzy poskytovat alternativu k maximálnímu množství úkonů, ke kterým je běžně potřeba vytáhnout telefon nebo třeba peněženku z kapsy. Řeč je například o ovládání hudby, nastavení budíku nebo platbách přes NFC. Poslední jmenovaná položka je konkrétně v případě populární série Xiaomi Mi Band slabinou. Tato funkce totiž funguje v podstatě jen v Číně. Je toho ale víc, co třeba i poslednímu zástupci této řady chybí. Xiaomi Mi Band 6 například nezvládá (jak jsme zjistili i v recenzi) reakce na zprávy. Tedy zatím. Protože se blíží významná aktualizace.

Možnost reagovat na přijaté zprávy a podle všeho dokonce i na hovory přináší update firmwaru náramku na verzi 1.0.1.32. A to společně s aplikací Mi Fit ve verzi 5.1.0. Funkce je podle oficiálního seznamu změn dostupné po připojení k Android mobilům a na výběr je přitom z několika předdefinovaných znění. Novinku zatím hlásí uživatelé v Číně, nicméně nevidíme důvod, proč by se tato funkce neměla rychle rozšířit i do dalších regionů. Určitě doporučujeme občasně sledovat možnost aktualizace Mi Fit aplikace, pokud vám v novém Xiaomi Mi Band 6 reakce na zprávy chybí.

Jak často by se vám hodilo odpovídání rovnou z náramku?

Zdroj: Gizmo