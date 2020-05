Xiaomi Mi Band 5 je jistě jedním z nejočekávanějších fitness náramků a tak je pochopitelné, že se kolem něj začínají objevovat zajímavé spekulace. Ty přitom pocházejí od zdroje, který v minulosti potvrdil barevný displej u Mi Band 4. Co vše tedy o náramku zatím víme?

Nadcházející náramek má umožňovat kromě měření srdeční frekvence také hladinu krevního kyslíku. Mezi další zdravotní vychytávky patří také sledování menstruačních cyklů. NFC je velkou záhadou. Nabízela ho již předchozí generace, ovšem pouze v Číně. Globální dostupnost je stále velkým otazníkem. Náramek má dostat název Mi Smart Band 5 a je označován jako XMSH11HM, globální verze pak jako XMSH10HM.

Podpora chytrého asistenta nechyběla ani ve čtvrté generaci, ovšem funguje pouze s čínsky mluvícím Xiao AI. To se však změní, jelikož se zde má vyskytovat Amazon Alexa. Vzhledem k tomu, že mu chybí reproduktor budou její odpovědi nejspíše pouze skrz text, což je trochu škoda. Narůst má také velikost displeje a to z 0,95″ na 1,2″, přičemž velikost zůstane zachována. Náramek bude představen v Číně a to pravděpodobně v červnu.

Co říkáte na spekulace ohledně Xiaomi Mi Band 5?

