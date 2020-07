Xiaomi Mi Band 5 se oficiálně ukázal světu. Kolik tu stojí a co umí?

Celou produktovou prezentaci doplnila také informace o napojení produktů na chytré asistenty Google Asistent a Amazon Alexa. Firma ale měla evidentně na mysli domácí prvky. V případě globální verze náramku Xiaomi Mi Band 5 o nich ale také nepadlo ani slovo, takže i tato spekulace byla vyvrácena. Náramek určený pro celosvětový trh bude bez hlasových asistentů. Scházela také zmínka o funkci označované jako SpO2, což je analýza saturace kyslíku v krvi. Tu jsme zatím během recenzování čínské verze neobjevili a pravděpodobně je limitována regionem. U globální verze náramku zřejmě nebude vůbec propagována.

Co se týká cen, tak globální verze Xiaomi Mi Band 5 bude začínat na částce 34,99 eur, což je ovšem pouze “early bird” nabídka pro ty nejrychlejší. A navíc není jasné, v kterých regionech. Předpokládáme, že ČR se to asi týkat nebude. Standardně má pak náramek stát 39,99 eur, což je v přepočtu lehce přes tisíc korun. Pochopitelně bez případných dalších daní. Náramek by měl v celosvětové verzi obsahovat také češtinu. Což je v tento moment pro běžného tuzemského uživatele vlastně jediná významná výhoda oproti čísnké verzi, která se dá přepnout pouze do angličtiny.

Xiaomi Mi Band 5 se bude v Evropě prodávat jako Mi Smart Band 5. Přijde však o klíčovou funkci

Co říkáte na specifikace globální verze Mi Band 5?

Zdroj: YT Xiaomi