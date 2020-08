Xiaomi Mi A4 se nedočkáme. Společnost končí s Android One telefony

Pokud máte rádi řadu Xiaomi Mi A, máme pro vás špatnou zprávu. Společnost totiž opouští program Android One. Tato série se proslavila hlavně v Evropě a to proto, že nabídla čistý Android a příjemnou cenu. Každý, kdo někdy hledal čistý Android musel jistě narazit na telefon od čínského giganta. Tomu je ale bohužel konec. Vypadá to, že se tedy nedočkáme ani Xiaomi Mi A4.

Xiaomi Mi A4 se nedočkáme

Společnost se oficiálně vyjádřila, že již nebude vyrábět žádné telefony se systémem Android One. To znamená, že na telefon Mi A4 si musíme nechat zajít chuť. Proč se tak Xiaomi vůbec rozhodlo? To bohužel nevíme. Máme ale tušení, že je to z toho důvodu, že společnosti často dělalo problém doručit včas aktualizace. A když už byla v telefonu včas, často dělala jiné problémy.

Od programu Android One se nedávno odklonila také Motorola. V současnosti je tedy jediným výrobcem, který poskytuje tento program HMD Global, který stojí za telefony Nokia. Pokud jste tak četli náš článek o tom, kam se podělo Xiaomi Mi A4, máme pro vás definitivní informaci, že na něj můžeme zapomenout. Odpočívej v pokoji..

Máte rádi Android One telefony?

Zdroj: gsmarena.com