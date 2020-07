Kam se zatoulalo Xiaomi Mi A4? A dočkáme se ho vůbec?

Populární telefon Xiaomi Mi A3 byl představen přesně před rokem. To by mělo dle harmonogramu znamenat, že se brzy dočkáme jeho nástupce. Ovšem dle všeho tomu tak není a není vůbec jasné, že Xiaomi bude v této sérii pokračovat. Proto nás zajímalo, kam se zatoulalo Xiaomi Mi A4 a zda se ho vůbec někdy dočkáme.

Kam se zatoulalo Xiaomi Mi A4?

Xiaomi představilo svůj vůbec první Android One telefon již v roce 2017. Jednalo se samozřejmě o Mi A1, který byl neskutečně populární. Na to společnost zareagovala rok poté, co vydala telefony Mi A2 a levnější Mi A2 Lite. Ani ne rok poté, v červenci 2019 se na trhu objevil model Mi A3. Pokud to vezmeme logicky, měli bychom se Xiaomi Mi A4 dočkat velice brzy, jenže tomu tak zřejmě nebude.

První zmínky o Xiaomi Mi A3 jsme totiž mohli spatřit již v lednu minulého roku, tedy několik měsíců před oficiálním uvedením. Zpravidla jsou tyto stopy objeveny v kódech aplikací. O Mi A4 jsme však zatím žádnou zmínku neviděli. A právě to je znepokojující. Telefon Mi A1 byl založen na Mi 5X, Mi A2 na Mi 6X a Mi A3 na Mi CC9. Jenže my nemáme žádné zprávy ani o Mi CC10 či pokračování řady X.

Můžeme proto dojít ke dvěma různým závěrům. Buď Xiaomi hodně postihla pandemie okolo koronaviru a společnost musela přehodnotit své plány co se týče představení telefonů, nebo je ve firmě špatně něco jiného a Android One telefony Xiaomi jsou minulostí. V poslední době jsou zejména s modelem Mi A3 totiž jen samé problémy, společnost není schopna včas dodávat aktualizace a když už je dodá, jsou plné chyb. Ty navíc mnohdy znemožňují využívat telefon naplno.

