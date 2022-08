Xiaomi Mi A3 dostává aktualizaci, patrně úplně poslední

Jistě si vzpomínáte na, dnes již zaniklý, program Googlu s názvem Android One. Ten sdružoval smartphony různých výrobců, spoléhající na prakticky čistý Android jen s minimem úprav. Zároveň se tito výrobci zavázali svým telefonům poskytnout 3 roky bezpečnostních záplat. To je sice nyní u řady výrobců nepsané pravidlo, ale před 4-5 lety tomu tak rozhodně nebylo. Do programu Android One byli zapojeny smartphony značek jako Nokia, LG, Motorola nebo Xiaomi. A právě Xiaomi Mi A3 dostává aktualizaci, s největší pravděpodobností úplně poslední.

Xiaomi Mi A3 dostává aktualizaci bezpečnosti

Jak patrně řada z vás očekává, aktualizace není nijak velká a jedná se spíše o poslední sbohem s kdysi velmi oblíbeným modelem. Dle seznamu změn tato aktualizace zahrnuje aktualizaci bezpečnosti o srpnové záplaty a obligátní “vylepšení výkonu a stability systému. Konkrétně se jedná o aktualizaci s označením “V12.0.23.0 RFQEUXM” v případě evropské a “V12.0.26.0 RFQMIXM” v případě globální varianty. Tato aktualizace dorazila téměř na den přesně po 3 letech a 1 měsíci od zahájení prodeje, čímž jsou všechny závazky vůči programu Android One splněny a výrobce tak s největší pravděpodobností již žádný další update neplánuje. Ostatně stejný byl i osud předchůdce v podobě Xiaomi Mi A2, který svou poslední aktualizaci obdržel 3 roky a pár dní od zahájení prodeje.

I když má Xiaomi Mi A3 poměrně pohnutou minulost, co se aktualizací, které úplně nedopadly jak měly týče, řada uživatelů si jej oblíbila. Ve své době totiž právě tento smartphone představoval poměrně dostupnou cestu ke smartphonu s čistým Androidem. A nejen to, Xiaomi Mi A3 ve své době představovalo i poměrně zajímavě vybavený a kompaktní smartphone. Ostatně i to je příčina proč okolo tohoto smartphonu vyrostla komunita, která je i po třech letech od představení stále poměrně početná a aktivní.

Měli jste nějaký smartphone z programu Android One?

Zdroj: Notebookcheck.net