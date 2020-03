Upozornění: Neinstalujte nově příchozí Android 10 do Xiaomi Mi A2 Lite!

Nejnovější verze systému Android 10 je od včerejšího dne globálně “připravená” už i pro majitele staršího telefonu Xiaomi Mi A2 Lite. Nadšení uživatelé se pochopitelně obratem pustili do updatování svých přístrojů. Pro některé z nich se ovšem z aktualizace stala noční můra. Namísto nových funkcí a vychytávek se dočkali tzv. “bricknutí” telefonu. Jak název napovídá, jde o stav, kdy se přístroj stane v podstatě nepoužitelnou cihlou. Systém nenabíhá a telefon v podstatě nereaguje na běžné instrukce. Existuje sice návod pro zvrácení tohoto stavu, ale pro běžného laika je asi příliš komplikovaný. V následujících hodinách se vám ho ale určitě pokusíme co nejjednodušeji a v češtině předat. Každopádně se dá hovořit o katastrofálním scénáři a obrovském selhání vývojářského týmu v čínském Xiaomi. Nejde přitom o první podobný problém za poslední dny.

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Xiaomi vydalo po dlouhých měsících čekání Android 10 pro model Mi A3. Po několika hodinách firma zastavila vlnu aktualizací, protože docházelo k problémům. Teď se to samé stalo u stejného updatu pro Xiaomi Mi A2 Lite. A s mnohem horšími následky. Největším paradoxem na celé situaci je, že telefony řady A patří do programu Android One, který má být zárukou rychlých a spolehlivých updatů na čistý systém. Toto se v Xiaomi opravdu nepovedlo. Naše momentální rada zní: Nespěchejte u vašeho Xiaomi Mi A2 Lite s updatem na Android 10! Může to mít katastrofální následky. Pokud jste už na novější systém bez vedlejších následků přešli, dobře pro vás. Pokud ne, raději neriskujte.

Máte v pořádku aktualizovaný Xiaomi Mi A2 Lite?

Zdroj: YouTube, XDA