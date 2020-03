Android 10 pro Xiaomi Mi A3 už je hotový. Objevily se ale jiné problémy

Majitelé telefonů Xiaomi Mi A3 se konečně dočkají a do pár hodin či dní do jejich přístrojů dorazí nejnovější Android 10. Slovo “konečně” přitom vůbec není přehnané. Jde o telefon z řady Android One, u které se předpokládá ideálně okamžitý update. Místo toho majitelé tohoto Xiaomi smartphonu čekali na aktualizaci dlouhé měsíce. Dokonce byli i několikrát předběhnuti jinými modely. Naposledy čínská firma tvrdila, že za zdržením vývoje updatu stojí koronavirus. Po pár dnech je ale nový Android pro model Mi A3 nachystaný a míří do telefonů. K úplné spokojenosti ale ještě důvod není.

Balíček o velikosti 1,3 GB sice do Xiaomi Mi A3 přináší v rámci Android 10 všechny očekávané funkce, vychytávky a záplaty, ale podle všeho není dobře vyladěný. Uživatelé hlásí problémy se senzorem na otisk prstu, chyby v ovládání nebo padání aplikace pro focení. A někteří dokonce i opakované restartování. Zdá se tedy, že vývojáři Xiaomi pracovali pod tlakem a s vidinou urychleného uspokojení poptávky “ušili” update horkou jehlou. Majitelům Xiaomi Mi A3 tedy radíme, že jestliže aktuálně nemají s telefonem problém, nebo nechtějí nový systém nutně vyzkoušet, měli by asi počkat na stabilnější verzi.

Co říkáte na tyto potíže s updatem?

Zdroj: apolice