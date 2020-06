Do Xiaomi Mi9 míří nová verze MIUI 12.0.1. Jde v ní hlavně o animace

Vývojáři společnosti Xiaomi dnes začali do telefonů Mi 9 posílat update letošní nadstavby MIUI 12 na verzi 12.0.1. Dle pořadového čísla je patrné, že update nepřináší nic extra zásadního, ale přece jen jde o zajímavé věci. Týkají se hlavně animací a dalších vizuálních prvků. Aktualizace je sice na ostrou verzi, nicméně zatím se týká jen interního okruhu testovacích telefonů. Nemělo by to ovšem dlouho trvat a nové nadstavby MIUI ve verzi 12.0.1 by se měli dočkat všichni majitelé telefonu Xiaomi Mi 9. A jaké přesně novinky jsou tedy obsahem updatu? Můžeme se podívat na oficiální changelog aneb soupis změn. Je volně přeložený z anglického originálu.

Co přináší update na MIUI 12.0.1 do telefonu Xiaomi Mi 9

Design systémových aplikací Přidán engine pro fyzické animace a nová architektura mění jejich vizuální styl Přidán systém pro dynamická okna umožňující nové animace při přechodu mezi obrazovkami

Obecný design systému Nový vizuální styl a sjednocení prvků Přidán “magazínový” vizuální styl, zobrazení obsahu je čistější

Super tapety Přidány úplně nové super tapety, které překonají hranice prostoru



Zdroj: NNS