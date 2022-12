Frajeřina: Upravené MIUI 14 se dá prý spustit v Xiaomi Mi 6

Sotva společnost Xiaomi oficiálně představila svou Android nadstavbu MIUI 14, už se objevují zmínky o zajímavých “portech”, které toto prostředí dokáží v upravené podobě nasadit do telefonů či tabletů, které by jinak nebyly nového systému hodny. Jednomu čínskému vývojáři jménem Amktiao se údajně podařilo toto nejnovější prostředí vložit do pět let starého modelu Xiaomi Mi 6. Včetně řady nových funkcí, kterými se MIUI 14 chlubí.

Tento alternativní port je postavený na systému Android 11 a snímek obrazovky z nastavení telefonu ukazuje, že MIUI má přesně verzi 14.0.3. Jde například o přizpůsobení velkých složek/ikon, takzvaný “photon engine” nebo domácí mazlíčky na domovské obrazovce.

Alternativní prostředí rovněž snižuje v mobilu počet základních aplikací, které nejdou odinstalovat. Jde o nástroje Telefon, Zprávy, Fotoaparát, Nastavení a obchod s aplikacemi. Všechny vyjmenované a mnohé další funkce jsou právě součástí MIUI 14. Kompletní seznam změn jsme přinesli v jednom ze starších článků. Nadstavba pak byla představena společně s telefony Xiaomi 13.

Které nejstarší MIUI jste kdy používali?

Zdroj: gizmo