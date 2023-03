Recenze projektoru Xiaomi Mi 4K Laser: Telku v klidu nahradí

V systému Android TV je v globální verzi projektoru běžně k dispozici Obchod Play s aplikacemi a známé možnosti nastavení, připojení či přihlášení. Pohodlně si pustíte třeba YouTube nebo využijete Chromecast. Pohled na dálkový ovladač a pak i hlavní menu ale dává tušit, že tu přece jen něco významného chybí: oficiální podpora Netflixu (ačkoli jeho sériové označení v menu ukryté je). Nemusíte ale nad projektorem hned lámat hůl, populární službu je možné do něj dostat alternativním způsobem skrze Desktop manager. Takže hlasité “uff”.

Zmíním tady i dříve poodhalený IR vysílač a snímač. Jak už je teď jasné, k automatické korekci či ostření neslouží. Tak k čemu tedy? Má na starost bezpečnost. Laser projektoru je tak silný, že je v systému zapnuté jeho automatické zhasínání, pokud se v prostoru před či nad projektorem něco mihne. Při instalaci to bylo otravné a na chvíli jsem to vypnul, ale pokud máte doma menší děti, určitě je rozumnější nechat tento prvek zapnutý.

Obraz? Zvuk? Televizi nahradí hravě

Konečně se dostáváme k tomu hlavnímu: Jak to vlastně “hraje”? Ve zkratce: Skvěle. V delší verzi: Už přítomnost technologie ALPD 3.0, která se běžně využívá v kinosálech, naznačuje, že tady bude kvalita obrazu velmi vysoká. V kombinaci s dostatečnou – leč ne úplně špičkovou – svítivostí, parádním kontrastem, živými barvami z laseru a 4K rozlišením je v případě přístroje Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150 opravdu snadné odpovědět na typickou otázku “a můžu tím nahradit telku?” pozitivně.

Velikost obrazu vzhledem k umístění a celkové rozlišení projekce může tomuto projektoru od Xiaomi většina televizorů nepochybně závidět. Velký problém přitom není ani světlo v místnosti. S 1 600 ANSI lumeny stačí i menší přítmí, abyste si v klidu užili třeba zprávy, talk show nebo Toma a Jerryho po ránu.

Pro lepší zážitek u filmu či seriálu už je potřeba lépe zatáhnout, ale skutečně vůbec nemusíte z místnosti dělat temnou komoru. Jen pozor: Projekci s maximálním jasem je nutné zapnout v menu.

Jak už jsem zmiňoval, pro kvalitní promítání postačí i běžná bílá zeď, která není úplně odfláknutá. Při projekční i pozorovací vzdálenosti v rámci doporučených tabulek se s výsledným obrazem na zeď pravděpodobně většina diváků spokojí. I na hrubé stěně (v galerii foceno ve sklepních prostorách činžovního domu) se například dají přečíst i malá písmenka ve 4K videu. Pak je jasné, že originální (ale taky dost drahé) Xiaomi plátno dokáže obraz posunout na ještě parádnější úroveň.

Skvělý obraz umocňuje také překvapivě dobrý zvuk. Projektory většinou mají ozvučení jen tak do počtu a předpokládá se napojení na větší audio systémy, tady to ale není úplně nutné. Minimálně televizorům se to opět přinejmenším vyrovná a skvělou práci odvádějí hlavně hloubkové reproduktory s bassreflexy.

Sbohem. Čtyřem Redmi mobilům oficiálně končí podpora čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Proč jsou na těch fotkách kola a sáňky? Úhlopříčka promítaného obrazu je u tohoto projektoru tak velká, že na ni pro pořádné vyzkoušení nedostačují stěny v našem bytě. Část testování tak probíhala ve sklepě s velkou bílou zdí.

Maximální hlasitost dosahuje skoro až na nesnesitelnou úroveň a těžko ji asi někdo dlouhodobě využije. Ovšem i při nejtišším přehrávání je zvuk krásně čistý, i když trochu rušený hučením ventilátorů. U projektoru takové velikosti a s takovým výkonem je ale nutné takovou hlučnost snést. Xiaomi si dále trouflo projektoru dát i funkci Bluetooth reproduktoru, v rámci které můžete vypnout laser a zařízení nechat obstarávat jen audio.

Cena a dostupnost

Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150 se prodává mimo jiné i na oficiálních stránkách tuzemského zastoupení Xiaomi, nicméně svítí tam u něj stále běžná doporučená cena 62 990 Kč. Když se vydáte na průzkum třeba na Heuréku, zjistíte, že u jiných prodejců můžete ušetřit skoro třetinu z této částky. To už je pěkný rozdíl. Projektor se vyrábí i v bílé barvě.

Závěrečné hodnocení

S původní cenou přesahující 60 tisíc Kč by se projektoru mezi konkurenty bojovalo obtížně, nicméně ta aktuální už z něj dělá silného soupeře. Oproti jiným modelům a značkám má například slabší svítivost, trochu větší hlučnost nebo u něj chybí automatická korekce a ostření či další vychytávky, na druhou stranu jde ale o komplexní mediální zařízení s Android TV (kdybyste do něj chtěli nahrát Google TV, asi by to šlo), luxusním a prokazatelně kvalitním 4K rozlišením a také skvělým ozvučením. Takže za mě palec nahoru.

Klady + krásný design

+ skvělý obraz

+ překvapivě dobrý zvuk

+ Android TV

+ projekční vzdálenost

Zápory – topí do stran

– nepodporuje přímo Netflix

– bez automatické korekce



Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Proč byste (ne)vyměnili TV za projektor?