Recenze Mi 20W Wireless Car Charger: Parádní nabíječka, chabý držák

Jaké postavení má ve vašem autě mobilní telefon? Máte potřebu na něj za jízdy vidět, nebo jej dokonce ovládat? Tak to asi máte nějaký vychytaný a spolehlivý držák, se kterým není nutné mít přístroj v ruce. Za jízdy je to totiž extrémně nebezpečné a bráno jako významný přestupek. A vlastně i v zastaveném autě vám při manipulaci s mobilem hrozí pokuta. Jestli nepatříte mezi uživatele Android Auto, který tuto nutnost vlastně eliminuje, a takového pomocníka máte, tak vám gratulujeme. V současné pestré nabídce totiž vůbec není snadné najít jeden pořádný, který by vyhovoval většině uživatelů. My jsme nyní vyzkoušeli, jak je na tom Mi 20W Wireless Car Charger od Xiaomi. Jak si lehce odvodíte z názvu, jde současně i o bezdrátovou nabíječku, takže přístroj slibuje multifunkční využití. Jak se mu to daří, zjistíte v recenzi…

Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger: Obsah balení a design

V obyčejné kvádrové krabičce, která vlastně vůbec ničím nevyniká a ani to nemá zapotřebí, najdeme samotné tělo držáku / nabíječky, metrový kabel s USB-A a USB-C koncovkami, zástrčku do “zapalovačové” zdířky, nalepovací záchytný kužel a manuál. Zejména zmíněný kužel se později ukázal jako naprosto zásadní prvek celé sestavy.

Design Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger je velmi hezký. Má vypadat elegantně a to se mu daří. Kombinace matného a lesklého černého plastu se povedla, i když je přední strana kvůli tomu dost náchylná na šmouhy a otisky. Jakmile zařízení zapojíte do USB konektoru (na několika místech je upozornění, že správný je ten červený, který má vyšší výkon), připravenost držáku / nabíječky indikuje pěkný modrý kruh. Kabel se do nabíječky připojuje do spodní hrany, ale myslelo se i na přímé připojení telefonu. Je zde tedy i prostor pro konektor v místě, kde se běžně nachází zdířka mobilu.

Automatické svírání je super

Největší frajeřinou celého zařízení jsou motorizované svorky. Spouští je infračervený snímač, který je ukrytý pod předním lesklým panelem. Stačí se s telefonem čelně přiblížit k držáku a packy se zhruba na dvě sekundy rozjedou do stran a zase zpět. Takhle “papírově” se to zdá jako krátká doba, ale je to dost času na to, abyste mobil správně umístili. Když chcete telefon vytáhnout, stačí přiložit prsty z boku. O otevření se stará jiný infračervený senzor, který je umístěný na levé straně.

Únik k Huawei Watch GT2 Pro přináší dobré zprávy o nabíjení a baterii čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Po kliknutí se spustí animace...

Před testováním se ke mně dostaly informace, že senzory v Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger trpí na přímém slunečním světle. Buď kvůli intenzivním rušivým paprskům, nebo přehřívání se prý stává, že čidla nereagují. Vzhledem k počasí v posledních dnech se mi nepodařilo to prokázat, ale zkusil jsem tento problém simulovat. U otevírání to znamená velký problém, museli byste jít mechanicky proti tahu motorků. A to nepřichází v úvahu. U rozevírání se ale dá telefon s trochou síly opatrně vytáhnout. Nicméně sevření je dost pevné a hodně pomáhají i dovnitř zkosené a vroubky vybavené svorky. Telefon se v nich nehne ani při jízdě hodně drsným terénem, což je super. Chlubí se tím i výrobce a to oprávněně. Uchycení držáku na auto je na tom podstatně hůř…

Celkové uchycení rozhodně super není

Jako první jsem vyzkoušel přichytit zařízení základními kleštěmi do mřížky ventilátoru. Samo o sobě drží pevně, ale jakmile jsem do něj uložil telefon, bylo jasné, že tohle moc dobře fungovat nebude. Zejména u tak těžkého obra jako je Samsung Galaxy S20 Ultra. V obou vozech, ve kterých jsem Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger zkoušel, létal držák s mobilem ze strany na stranu a venku z mřížky byl během chvilky. Stačily k tomu i pouhé zatáčky na pěkné asfaltové cestě. Kleště mají sice silikonový povrch a vroubky, ale takový telefon prostě nemají šanci udržet. Pokud nemáte to štěstí, že můžete spodek držáku a mobilu někam zapřít pro lepší stabilitu, toto řešení rozhodně nedoporučuji. Packy nemají ani zadní “záchranný” háček, takže jakmile sjedou z listu ventilace, letí k zemi. Svému stávajícímu držáku s přísavkou věřím v tomto ohledu mnohem, mnohem víc.

Naštěstí je v balení také pomocný nalepovací kužel, který jde snadno přichytit na povrch palubní desky. Tedy v případě, že na ní máte pro něco takového místo. Já jsem musel ve dvojkové Octavii využít víčko horní středové přihrádky. Původně jsem si při rozbalování myslel, že do kuželu budu přemontovávat otočný kloub (ten je mimochodem naopak velmi pevný) jak je tomu u jiných držáků, ale tady je to vyřešeno jinak. Kužel má v sobě příčku a dva otvory, do kterých se “zakusuje” standardní svorka. To mě obratem dost zklamalo, nicméně se ukázalo, že i tak to stačí na asi 300% zlepšení. Takto už se jezdit dá, aniž by držák úplně klimbal sem a tam a telefonu hrozil pád. K dokonalosti to ale má i tak daleko.



Při nabíjení plní Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger své povinnosti

V Xiaomi jako by tušili, proč zařízení pojmenovat právě takto. A vynechat slovo “holder” aneb držák. Přístroj opravdu mnohem lépe nabíjí než drží. Rychlé bezdrátové 20W nabíjení je tady opravdu primárním účelem, který je spolehlivě plněn. I na krátkých cestách u ukazatele baterie naskočí pár příjemných procent navíc. To vše bez nutnosti jakkoli mechanicky manipulovat s držákem a zapojovat kabely. Zzzzt… klap… zzztt… a telefon se během dvou až tří vteřin po efektivním a také efektním uložení nabíjí.

Realme X7 oficiálně: skvělá výbava, podpora 5G a velice příznivá cena čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Chlazení jako příjemný bonus

Je skoro jedno, jak moderní a drahý telefon si koupíte, ale připnutý na přístrojovou desku zažívá za slunečného počasí peklo. Proto je super, že se Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger umí starat i o chlazení. Má dokonce dvojí – pasivní, tvořené kovovým obvodem, a aktivní, zajištěné ventilátorem. V úplně horkém počasí jsem nejezdil, ale i pár paprsků umí telefon po chvilce rozžhavit. Tady bylo znát, že držák / nabíječka skutečně pomáhá. Chtělo by to delší srovnávací test ve vedru, ale na to bohužel nebyl prostor. Nicméně věřím, že třeba takový OnePlus Nord, který v autě vyloženě trpěl, by s touto pomocí začal hlásit přehřívání mnohem později. Nebo možná vůbec.

Cena a dostupnost

Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger seženete jak u nás, tak i v zahraničních e-shopech. Třeba na AliExpressu za cenu kolem sedmi stovek, v obchodech v ČR je zhruba o dvě stovky dražší. Jen si dejte pozor, abyste si objednali kompletní sadu i s patřičným adaptérem do 12V zdířky. Ten je totiž zodpovědný za daný výkon. S nějakým jiným nebo se zapojením do klasického USB v autě byste se dostali třeba jen na polovinu, někdy ani ne.

Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger: Závěrečné hodnocení

Když se smíříte s tím, že budete muset nutně nalepit pevnější základnu v interiéru auta, nemá vás tento celkem levný kousek čím zklamat. Bezdrátové nabíjení je opravdu výkonné a pro člověka, který z auta furt někam vysedá a odbíhá, velmi pohodlné. Uchycování telefonu pomocí motorizovaných svorek je pěkná frajeřina, která vaše auto v očích spolujezdců posune na vyšší level. Pokud si na něco takového hrajete. Může se stát, že senzory zodpovědné za rozevírání kleští v žáru a pod přímými paprsky selžou, ale to se dá celkem rychle řešit dočasným přesunutím či zakrytím. Chlazení je parádní funkce navíc, která leckterým telefonů zachrání v létě krk.

Klady + Rychlé bezdrátové nabíjení

+ Efektní a efektivní uchycení telefonu

+ Cena

+ Design

+ Chlazení



Zápory – Nedostačující síla uchycení do mřížky

– IR čidla mohou být citlivá na světlo a teplo



Jak řešíte uchycení a nabíjení mobilu v autě vy?