Můžeme držet mobil po zastavení auta? Někdy hrozí pokuta i ztráta bodů

Představte si několik situací, během kterých sedíte za volantem vašeho auta a napadne vás vzít do ruky telefon. Chcete třeba poslat SMS kamarádovi, před jehož domem stojíte. Případně jste zastavili na červenou a chcete odepsat na Messengeru manželce. A nebo jste právě zaseknutí v táhnoucí se koloně a chcete si otevřít mapy. Byli byste v těchto případech vystaveni riziku pokuty a ztráty bodů? V některých skutečně ano. Jenže ve kterých a jak je přesně určit? Nejasnou situaci kolem použití mobilu za volantem při zastavení vozu se nedávno rozhodla zmapovat pro české řidiče redakce magazínu Autobible a je to zajímavý příběh. Impulsem byla zpráva z Velké Británie, kde se rozdávají pokuty dokonce i u okýnek drive-thru restaurací (u nás typicky třeba McDrive). Na ostrovech je totiž zakázáno mít v ruce telefon v případě, kdy auto nemá vypnutý motor a zataženou ruční brzdu. U nás je to naštěstí jiné, benevolentnější.

Novinářům nejprve odpovědělo Ministerstvo dopravy hodně vágním stylem, ze kterého by laik v podstatě nebyl o nic moudřejší. Prý záleží na situaci, konkrétním policistovi a tak dále. Naštěstí se pak objevila odpověď přímo od dopravní policie a ta je mnohem jasnější. Základní otázkou je, zda řidič auto zastavuje z vlastní vůle bez ovlivnění okolnostmi v provozu. Pokud ano, může skutečně vzít telefon do ruky a používat ho. Třeba při stání u chodníku či ve vjezdu před domem. Nebo právě u okýnka při objednávání jídla do auta. Jestliže je ale šofér přinucen zastavit kvůli červené na semaforu nebo koloně, je použití mobilu za volantem bráno jako přestupek. Řidič totiž musí být připravený v takové situaci okamžitě reagovat na změny v provozu.

Co hrozí při přestupku? Pokud budete přistiženi, jak v zakázaný okamžik používáte telefon, můžete v rámci blokové pokuty zaplatit až 1000 korun. V případném správním řízení částka stoupá na 1500 – 2000 korun. Současně přijdete o dva body.

Je ovšem potřeba si ještě říct, co to vlastně “použití mobilu za volantem” znamená v rámci zákona. Jedná se o případ, kdy telefon držíte v ruce při hovoru, případně na něm píšete zprávy nebo ovládáte aplikace, včetně map. Jestliže ho ale máte připevněný v držáku a ovládáte jej pouze prsty, je to v pořádku. Co z toho tedy vychází? Jestli máte nutkání vzít telefon do ruky, můžete tak učinit v případě, že jste zastavili “na klidném místě” z vlastní vůle. Jestliže ale stojíte na křižovatce nebo v koloně, vyhněte se tomu. Případně mobil nevytahujte z držáku a pokuste se potřebnou věc vyřídit jen ťukáním na displej. A nebo hlasovými povely, pokud si s vaším telefonem až natolik rozumíte.

Zákon je plný několika obecných pojmů, které se snaží pokrýt veškerá zařízení a možnosti jejich ovládání. Najdeme v něm přímo větu „řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení“, která vlastně hází do jednoho pytle hned několik věcí. Daným zařízením může být klidně i kamera nebo tablet. Tím “jiným způsobem” pak může být i držení telefonu ramenem nebo třeba mezi koleny. Tak na to dávejte pozor.

Příklady: Kdy je a kdy není v pořádku použití mobilu za volantem

+ stání u chodníku

+ stání ve vjezdu

+ stání na parkovišti



– zastavení před semaforem

– postávání v koloně

– čekání u železničního přejezdu



Znali jste tato pravidla pro použití mobilu za volantem?

