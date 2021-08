Xiaomi, stejně jako třeba OnePlus uvádí v roce hned dva vlajkové modely, přičemž ve druhé polovině představují tito výrobci verzi s písmenem T. Jedná se telefony, které nabízejí většinu funkcí z vlajkových modelů za příznivější cenu. Ani letos tomu nebude jinak, jelikož Xiaomi má představí telefony Xiaomi Mi 11T, o kterých nyní víme poměrně dost detailů.

Xiaomi Mi 11T se brzy představí

Telefon má být dle několika zdrojů představen již 23. září a to i na globálním trhu. Řada Xiaomi Mi 10T byla přitom představena 30. září 2020, takže datum by sedělo. Co se týče parametrů, telefon by měl nabídnout 120Hz displej typu OLED. Předchůdce sice disponoval 144Hz frekvencí, ovšem spolehnout jsme se museli na IPS panel. Zde jde tedy jednoznačně krok kupředu.

Výkon by měl pak dostat na starost čipset MediaTek Dimensity 1200, který je papírově sice o něco slabší než Snapdragon 865 tikající ve Xiaomi Mi 10T, ovšem o špatný čipset rozhodně nejde. Nedávno jsme měli možnost jej otestovat v OnePlus Nord 2 5G a byli jsme z něj nadšení. Jde navíc o modernější 6nm čip, oproti 7nm. Na další detaily si budeme muset počkat, ale dá se čekat že do představení uniknou ještě další zajímavosti. Stejně jako před rokem by měl být telefon výrazně levnější než standardní vlajky.

Jak se na telefon těšíte?

Zdroj: gizchina.com