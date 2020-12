Plavba prémiovými vodami pokračuje. Xiaomi ukázalo vlajkový mobil Mi 11

Čínská společnost Xiaomi před pár hodinami oficiálně představila nový vlajkový mobil Mi 11. Momentálně přichází v jedné modelové variantě ve třech paměťových kombinacích a dostupný je na domácím trhu. Nicméně už známe přesné parametry i základní ceny, takže se můžeme Xiaomi Mi 11 podívat na zoubek alespoň z těchto hledisek. Jak firma slíbila, u řady Mi nadále pokračuje v sebevědomém využití špičkových technologií a staví se do souboje s nejdražšími a nejvybavenějšími konkurenty. Tentokrát se ale zdá, že na to nejde až takovou silou a v některých ohledech Xiaomi trochu přibrzdilo. Co si pro nás tedy v případě nového Mi modelu nachystalo?

Parametry a ceny Xiaomi Mi 11

Android 11 / MIUI 12.5

rozměry 164.3 x 74.6 x 8.06 mm a hmotnost 196 g

6.81” AMOLED WQHD+ displej 120Hz frekvence obrazovky 480Hz dotyková citlivost 1500 nitů maximální jas HDR 10+, JNCD≈0.38, DCI-P3, △E≈0.41

AMOLED WQHD+ displej čipset Qualcomm Snapdragon 888

LPDDR5 RAM a UFS 3.1 paměti

fotoaparáty 108mpx hlavní (1/1.33”, f/1.85, OIS), 13mpx ultraširoký (123°, f/2.4), 5mpx telemakro (f/2.4, 3-10 cm fokus) a 20mpx přední (f/2.4)

(1/1.33”, f/1.85, OIS), (123°, f/2.4), (f/2.4, 3-10 cm fokus) a (f/2.4) 4600mAh baterie s podporou 55W klasického, 50W bezdrátového a 10W reverzního nabíjení

s podporou 55W klasického, 50W bezdrátového a 10W reverzního nabíjení 5G, WiFi 6, NFC , USB-C,

, USB-C, duální reproduktory

Paměťové varianty a čínské ceny

8 / 128 GB za 3999 CNY ( cca 13 150 Kč )

za 3999 CNY ( ) 8 / 256 GB za 4299 CNY ( cca 14 150 Kč )

za 4299 CNY ( ) 12 / 256 GB za 4699 CNY (cca 15 450 Kč)

Ceny naprosto přesně odpovídají loňským modelům Mi 10. Můžeme tedy očekávat, že záhy budou korespondovat i ty evropské. Co se týká barevných variant, tak ty jsou rozdělené ještě dvěma materiálovými zpracováními. Varianta se skleněnými zády bude k dostání v šedé, modré a bílé. V případě kožené půjde o barvy “Lilac Purple” a “Honey Beige”.

Co neřeknou samotné parametry? Displej mobilu je zahnutý na všech čtyřech stranách. “Plotna” s fotoaparáty je tentokrát čtvercová se zaoblenými rohy. Přední kamera dostala průstřel v levém horním rohu displeje. Jak jsme se dozvěděli už dříve, k telefonu nebude standardně dodávaná i nabíječka. V Číně bude k dostání nové balení bez ní, nicméně i “bundle” krabice s 55W GaN nabíječkou. Velmi zajímavé je, že obě budou stát stejně a zákazníci si tak prostě jen zvolí, zda nabíječku potřebují či ne. V telefonu poběží nová nadstavba MIUI 12.5 založená na Androidu 11. Systému nové Xiaomi vlajky se budeme ještě dnes podrobně věnovat. Stejně tak i dalším produktům, které byly na akci představeny.

Zdroj: Xiaomi