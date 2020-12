Další očekávaný supertelefon dorazí bez nabíječky v základním balení

Začal s tím Apple v případě iPhonů, naváže Samsung a přidat se evidentně chtějí i další. Řeč je o rozhodnutí výrobců, že nebudou ke svým telefonům přidávat do balení nabíječku. Do řady se nyní postaví i čínské Xiaomi, a to hned v případě nového vlajkového mobilu Mi 11. Prozradil to přímo šéf firmy Lei Jun na sociální síti Weibo. Publikoval fotografii hodně placatého obalu Xiaomi Mi 11 a v dodatečném komentáři vysvětlil, proč bude skutečně bez nabíječky.

“Lidé mají doma spousty nepoužívaných nabíječek a to je nežádoucí jak pro ně, tak i životní prostředí,” komentuje rozhodnutí šéf populární značky. Nové Xiaomi Mi 11 bez nabíječky by mělo být představeno během několika málo hodin a v rámci události bychom se měli dozvědět i možnosti, jak se případně k dodatečné nabíječce dostat. Spekuluje se o tom, že čínská firma poskytne novým majitelům tohoto vlajkového modelu vouchery na její pořízení. Společnost by tak měla finančně trochu snesitelnější strategii než konkurenti, které nedávno za vynechání adaptérů kritizovala.

Jak vnímáte nápad nedávat k telefonům nabíječky?

Zdroj: apolice