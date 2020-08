Další milník dosažen. Xiaomi má momentálně nejlepší fotomobil světa

Čínská společnost Xiaomi během dneška představí nový mobil Mi 10 Ultra a půjde o pěkně výkonný kousek. A to hned v několika aspektech. Už dříve se v benchmarku AnTuTu objevil rekordní výsledek, který byl tomuto telefonu přisouzen. To byla první známka toho, že Ultra verze tohoto vlajkového přístroje bude neobyčejně vybavená. Teď to potvrdil také oficiální výsledek fotografického testu serveru DxOMark, ve kterém mobil Xiaomi Mi 10 Ultra pokořil kulatou hranici 130 bodů a usadil se na prvním místě. Podle tohoto hodnocení tu tedy máme nový TOP fotomobil světa.

Xiaomi Mi 10 Ultra v testu DxOmark oslnil

Kromě překonání celkového rekordu má nový Xiaomi mobil na kontě také nově nastavenou laťku v samostatné kategorii fotografování. Finální skóre 130 je složeno z hodnocení 142 za focení a 106 za natáčení videa. Podle autorů testu je v pořizování snímků tento telefon téměř dokonalý. Nejvyšší hodnocení má u focení za extrémní 120násobný zoom (i když o jeho reálném využít pochybujeme), expozici a automatické ostření.

Při testu natáčení si pochvalu vysloužily také barvy nebo stabilizace. Pokud se o focení mobilními telefony zajímáte, určitě doporučujeme mrknout na kompletní výsledky. Test Xiaomi Mi 10 Ultra na webu DxOMark je velmi podrobný. Včetně porovnání s telefony Huawei P40 Pro a Samsung Galaxy S20 Ultra.

Jak moc je pro vás kvalita mobilních foťáků důležitá?

Zdroj: DxOMark