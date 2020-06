Další verze vlajkového Xiaomi? Údajný plakát ukazuje na Mi 10 Pro+

Série telefonů Xiaomi Mi 10 je už mnohými považována za uzavřenou a spousta fanoušků této čínské značky vyhlíží hlavně příchod dalšího nástupce do řady Mi MIX. Tím má být telefon s pořadovým číslem 4. Jak ale nyní nastiňuje jeden uniklý (a zatím dost spekulativní) plakát, Xiaomi prý ještě pracuje na telefonu Mi 10 Pro Plus (Pro+). Stávající dva modely tohoto vlajkového telefonu oslňují mnoha svými parametry. Co dalšího zajímavého by tedy mohla další verze přinést? Zdá se, že je toho vlastně celkem hodně.

Jednou z nejvýznamnějších novinek má být extra výkonné 65W nabíjení. Aktuálně nejsilnější Mi 10 Pro zvládne padesát. Nový má být také hlavní fotografický senzor. Podle všeho půjde o 100mpx variantu s dvanáctinásobným optickým zoomem. Dál údajný uniklý plakát ukazuje na dva parametry, se kterými by se Xiaomi Mi 10 Pro Plus od předchůdců nelišilo. Jde o 120Hz displej a čipset Qualcomm Snapdragon 865. Podle dodatečných spekulací by měl ale mít telefon i 40W bezdrátové nabíjení a zatím ne úplně snadno pochopitelných 16 GB RAM.

Myslíte, že Xiaomi má v plánu takový telefon vyrobit?

Zdroj: Gizmo