Xiaomi Mi 10 porazilo Galaxy S20 Ultra v testu zvuku. A co foťáky?

V posledních dnech jsme vám přinesli několik aktualit o tom, že se s vydáváním nových vlajkových telefonů často mění také čelo v žebříčcích různých výkonnostních benchmarků. Jedním z nejzajímavějších je DxOMark, který se nejen prostřednictvím softwarové analýzy věnuje fotoaparátům a zvuku. Pro většinu uživatelů je důležitá zejména kvalita focení a natáčení videí. V tomto ohledu se od začátku letošního roku v čele žebříčku postupně objevily telefony Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X2 Pro a jako poslední také Huawei P40 Pro. Současně se čeká na výsledek nejsilnějšího Samsungu, tedy modelu Galaxy S20 Ultra. Měl by nepochybně mířit na příčku nejvyšší, ale zatím to můžeme jen napjatě odhadovat. Než se verdikt dozvíme, můžeme ho s ostatními porovnat po testu zvukových kvalit. Tam telefon nepronikl ani do první pětky. Audio žebříčku přitom vévodí Xiaomi Mi 10 Pro. Těsně před multimediálním Huawei Mate 20 X.

Nový vlajkový telefon od Xiaomi získal 77 bodů za přehrávání a 71 bodů za nahrávání. Celkově si první příčku vysloužil 76 body. Autoři audio testu ocenili u Xiaomi Mi 10 Pro zejména schopnost velmi věrně zaznamenávat zvuk v různých frekvencích. Vysoké hodnocení získala také reprodukce. Tu vyzdvihovala čínská firma už při evropském představování telefonů řady Mi 10. Mobil má stereo reproduktory, které jsou perfektně vyvážené a symetrické. Telefon navíc umí reagovat i na převrácení a otočit i orientaci zvuku. To jsou hlavní aspekty, které pomohly Xiaomi Samsung v této oblasti porazit. Dokáže to jihokorejská značka té čínské vrátit v oblasti fotoaparátů? Uvidíme.

Zdroj: DxOMark