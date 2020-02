Xiaomi prozradilo další info k Mi 10. Zbude něco i na oficiální představení?

Xiaomi má před představením telefonů řady Mi 10 zajímavou taktiku. Sociální sítě krmí oficiálními obrázky a technickými informacemi. Jako by snad firma ani nechtěla nechat si něco na oficiální představení. Nedávno jsme vás informovali například o fotoaparátech, chlazení a úložišti. Během dalších hodin se objevily informace o displeji, baterii a nabíjení. Pojďme se na aktuální technické novinky o přicházejících telefonech Xiaomi Mi 10 podívat.

Oba očekávané modely Mi 10 a Mi 10 Pro by měly sdílet úplně stejnou přední stranu. Půjde o 6,67palcový AMOLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz se zaoblenými rohy a průstřelem vlevo nahoře. Obrazovka bude mít kontrastní poměr 5000000:1, jas v hodnotě 1120 nitů a 4096 úrovní pro jeho automatickou úpravu. Firma se chlubí také světově nejlepší hodnotou JNCD (Just Noticeable Color Difference), která určuje rozpoznatelnost barev. Xiaomi Mi 10 přístroje mají v segmentu této technické novinky překonat iPhone 11 Pro Max. Čínský telefon má mít JNCD <0.55, iPhone má <0.9. Než displeje, které prý mají mít i skvělé vlastnosti pod slunečními paprsky, opustí Xiaomi továrnu, jsou prý jeden po druhém kalibrovány.

Další technické novinky o očekávaných Xiaomi Mi 10 telefonech dorazily z oblasti baterie a nabíjení. Oba přístroje by měly mít baterii s kapacitou 4500 mAh. Ten standardní má přitom podporovat 50W fast flash nabíjení, díky kterému bude telefon plně nabitý za 45 minut. U modelu Pro má jít prý dokonce o hodnotu 66 W, ale to je zatím jen domněnka. Navíc má být dostupné i 30W nabíjení bezdrátové. To je hodnota, která je dnes běžná u kabelového nabíjení. Tady tedy Xiaomi pěkně pokročilo. Třetí vlastností je 10W zpětné nabíjení, při kterém může Mi 10 nabíjet jiná zařízení jako hodinky nebo sluchátka. Zástupci firmy prozradili, že se uvažovalo nad několika variantami výkonů nabíjení a kapacit baterií. Nakonec zvolili zlatou střední cestu. Do zítřejšího oficiálního představení se prý ještě máme těšit na další oficiální informace.

Co říkáte na další zveřejněné parametry?

