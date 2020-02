Spoluzakladatel Xiaomi prozradil spoustu technických věcí k telefonu Mi 10

Tři dny před oficiálním představením nových produktů Xiaomi se na sociální síti Weibo “rozjel” spoluzakladatel firmy Lei Jun. Nedočkavce zasypal hromadou nových informací. Zveřejnil například plakát, ze kterého je poznat, že telefon bude skutečně disponovat hlavním 108megapixelovým fotoaparátem a třemi dalšími senzory. Dalším viditelným prvkem je celkem hodně zahnutý displej. Tím ovšem aktivita jednoho z představitelů společnosti neskončila. V dalších příspěvcích se podělil o další novinky k telefonu Xiaomi Mi 10. Přístroj bude například disponovat technologií UFS 3.0 pro bleskurychlý zápis a čtení dat. To znamená především to, že bude telefon schopný díky maximální rychlosti 730 MB/s pohodlně zpracovávat fotky a videa ve vysokém rozlišení.

V dalším příspěvku Lei Jun ukázal proces chlazení. Úplně nový chladicí systém by prý měl být mezi mobily největší na světě. Skoro třikrát větší než u Huawei Mate 30 Pro 5G. Na základě této novinky tedy rozhodně nebude mít Xiaomi Mi 10 problémy s přehříváním. Hlavním prvkem propracovaného chlazení má být šest grafitových vrstev. Blesk a kamerové senzory pak mají mí chlazení vlastní. Byly použity také měděné fólie nebo teplovodivý gel. Xiaomi prý dokonce do telefonu předinstaluje speciální software pro sledování teploty. Nástroj by měl umět na základě teplot i upravovat výkon.

Co říkáte na tyto představené vlastnosti?

Zdroj: XDA