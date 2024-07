Xiaomi v Česku uvedlo svůj nový mesh systém AX300 NE, startuje na 1 299 korunách

Pracuje s bezdrátovým standardem Wi-Fi 6 a maximální rychlostí 3 000 Mb/s

Nechybí mu čtyři gigabitové porty nebo NFC čip pro rychlé připojení

V květnu se globálního představení dočkal nový mesh systém od Xiaomi, který je vhodný jak do domácností, tak i do kancelářských prostor. Nyní jej výrobce oficiálně uvedl na český trh, a to se vcelku příjemnou cenou. Xiaomi Mesh System AX3000 NE si tak můžete pořídit na oficiálním webu výrobce i u prodejních partnerů, a to buď v balení po jednom, anebo hned po dvou kusech.

Xiaomi Mesh System AX3000 NE má mírně futuristicky působící hranatou konstrukci bílé barvy. Hlavním účelem zařízení je rozšířit Wi-Fi signál do těch koutů objektu, kam pořádně nedosahuje, aby se všem zařízením dostalo rychlého a stabilního připojení.

Mesh systém spoléhá na standard Wi-Fi 6 (zpětná kompatibilita je nicméně samozřejmostí) a pro jednoduché připojení disponuje NFC čipem, abyste k němu jen přiložil smartphone či jiný kus elektroniky a docílili instantního přístupu k síti bez zadávání hesel. Chytrým telefonům od Xiaomi navíc nabízí exkluzivní zrychlení při hraní videoher.

Xiaomi Mesh System AX3000 NE je vybaven čtveřicí ethernet portů s gigabitovou rychlostí. Koncových zařízení je možné bezdrátově připojit až 250, přičemž vysílačů lze vzájemně propojit klidně 10. Co se rychlosti týče, nový mesh systém pracuje s rychlostí až 3 000 Mb/s, přičemž dovede pracovat jak s 2,4GHz frekvencí, tak i tou 5GHz.

Xiaomi Mesh System AX3000 NE se na tuzemském trhu samostatně prodává za 1 299 Kč, balení po dvou kusech seženete za výhodnějších 2 399 Kč. Cena je tedy ještě nižší, než jsme původně očekávali.

Jak jste spokojeni s rychlostí a stabilitou své domácí Wi-Fi sítě?