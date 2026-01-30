Xiaomi do Česka přineslo praktickou magnetickou powerbanku se stojánkem. Zaujme i displejem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand je nyní k dispozici v Česku za 1 159 Kč Powerbanka kombinuje magnetické bezdrátové nabíjení s integrovaným USB-C kabelem a výsuvným stojánkem Zařízení nabízí kabelový výstup až 33 W a dokáže nabíjet až tři zařízení současně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 V září loňského roku Xiaomi globálně představilo magnetickou powerbanku s integrovaným stojánkem, která zaujala kombinací MagSafe kompatibility a praktického designu. Nyní se novinka s poněkud krkolomným názvem Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand konečně dostává i na český trh, kde si za ni výrobce účtuje 1 159 Kč. Stojánek a magnetické uchycení v jednom Čtyři způsoby nabíjení Kapacita a praktické informace Pro koho je powerbanka vhodná? Stojánek a magnetické uchycení v jednom Hlavním tahákem powerbanky je výsuvný stojánek, který se otevírá do úhlu přibližně 80 stupňů. V kombinaci s magnetickým uchycením o síle 13 N tak můžete telefon pohodlně postavit a sledovat obsah, zatímco se nabíjí. Magnety jsou kompatibilní s iPhony řady 12 a novějšími, u telefonů s Androidem záleží na podpoře standardu Qi2 nebo použití magnetického pouzdra. Xiaomi do powerbanky integrovalo také USB-C kabel s konektorem ve tvaru L, který při připojení nepřekáží v držení telefonu. Nemusíte tak řešit, že jste si zapomněli nabíjecí kabel – stačí vytáhnout ten zabudovaný. Čtyři způsoby nabíjení Powerbanka nabízí hned několik možností, jak dodat energii vašim zařízením. Při kabelovém nabíjení poskytuje výkon až 33 W pro kompatibilní telefony Xiaomi, což je na powerbanku této velikosti solidní hodnota. Sama se pak dobíjí výkonem 30 W přes USB-C port. Bezdrátové nabíjení funguje s výkonem 7,5 W pro iPhony, 15 W pro telefony s podporou EPP a 10 W pro novější modely Xiaomi. Základní Qi zařízení se nabíjejí výkonem 5 W. Praktická je možnost průchozího nabíjení – powerbanku můžete dobíjet a současně z ní napájet další zařízení. Celkově zvládne nabíjet až tři zařízení najednou – dvě kabelem a jedno bezdrátově. Pro aktivaci bezdrátového nabíjení při současném kabelovém připojení je potřeba podržet tlačítko po dobu 2 sekund. Kapacita a praktické informace Uvnitř se nachází dva články o kapacitě 5 000 mAh, které dohromady poskytují energii odpovídající 10 000 mAh. Jmenovitá kapacita činí 5 900 mAh při 5 V, což odpovídá 37 Wh – powerbanka je tak vhodná pro cestování letadlem bez omezení. Podle údajů výrobce dokáže plně nabitá powerbanka nabít iPhone 15 nebo 16 Pro přibližně dvakrát, Xiaomi 14 Ultra zhruba 1,5krát a Xiaomi 15 asi 1,3krát. Na přední straně najdete digitální displej zobrazující aktuální stav baterie a indikátory nabíjení. Co se týče podporovaných protokolů, powerbanka je kompatibilní s PD 3.0 (včetně PPS), QC 3.0, BC 1.2 a Apple 2.4A, takže si poradí s většinou současných zařízení. K dispozici jsou čtyři barevné varianty. Pro koho je powerbanka vhodná? Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand cílí především na majitele iPhonů, kteří ocení magnetické uchycení a možnost bezdrátového nabíjení během sledování videí díky integrovanému stojánku. Oslovit by ale mohla i majitele modelů řady Google Pixel 10, která konečně dostala magenty a i s ní by měla být powerbanka teoreticky kompatibilní (přestože to výrobce explicitně neuvádí). Kombinace s USB-C kabelem pak zajišťuje univerzálnost i pro další zařízení. Za 1 159 Kč dostáváte solidně vybavenou powerbanku s několika praktickými funkcemi navíc. Pokud však magnetické uchycení nevyužijete a stačí vám klasické kabelové nabíjení, na trhu najdete powerbanky s vyšší kapacitou za podobnou cenu. Zaujala vás magnetická powerbanka od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024