Xiaomi do Česka přineslo praktickou magnetickou powerbanku se stojánkem. Zaujme i displejem

  • Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand je nyní k dispozici v Česku za 1 159 Kč
  • Powerbanka kombinuje magnetické bezdrátové nabíjení s integrovaným USB-C kabelem a výsuvným stojánkem
  • Zařízení nabízí kabelový výstup až 33 W a dokáže nabíjet až tři zařízení současně

Adam Kurfürst
30.1.2026 08:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand barevne varianty v rade

V září loňského roku Xiaomi globálně představilo magnetickou powerbanku s integrovaným stojánkem, která zaujala kombinací MagSafe kompatibility a praktického designu. Nyní se novinka s poněkud krkolomným názvem Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand konečně dostává i na český trh, kde si za ni výrobce účtuje 1 159 Kč.

Stojánek a magnetické uchycení v jednom

Hlavním tahákem powerbanky je výsuvný stojánek, který se otevírá do úhlu přibližně 80 stupňů. V kombinaci s magnetickým uchycením o síle 13 N tak můžete telefon pohodlně postavit a sledovat obsah, zatímco se nabíjí. Magnety jsou kompatibilní s iPhony řady 12 a novějšími, u telefonů s Androidem záleží na podpoře standardu Qi2 nebo použití magnetického pouzdra.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand s iphonem na stojanku

Xiaomi do powerbanky integrovalo také USB-C kabel s konektorem ve tvaru L, který při připojení nepřekáží v držení telefonu. Nemusíte tak řešit, že jste si zapomněli nabíjecí kabel – stačí vytáhnout ten zabudovaný.

Čtyři způsoby nabíjení

Powerbanka nabízí hned několik možností, jak dodat energii vašim zařízením. Při kabelovém nabíjení poskytuje výkon až 33 W pro kompatibilní telefony Xiaomi, což je na powerbanku této velikosti solidní hodnota. Sama se pak dobíjí výkonem 30 W přes USB-C port.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand barevne varianty

Bezdrátové nabíjení funguje s výkonem 7,5 W pro iPhony, 15 W pro telefony s podporou EPP a 10 W pro novější modely Xiaomi. Základní Qi zařízení se nabíjejí výkonem 5 W. Praktická je možnost průchozího nabíjení – powerbanku můžete dobíjet a současně z ní napájet další zařízení.

Celkově zvládne nabíjet až tři zařízení najednou – dvě kabelem a jedno bezdrátově. Pro aktivaci bezdrátového nabíjení při současném kabelovém připojení je potřeba podržet tlačítko po dobu 2 sekund.

Kapacita a praktické informace

Uvnitř se nachází dva články o kapacitě 5 000 mAh, které dohromady poskytují energii odpovídající 10 000 mAh. Jmenovitá kapacita činí 5 900 mAh při 5 V, což odpovídá 37 Wh – powerbanka je tak vhodná pro cestování letadlem bez omezení.

Podle údajů výrobce dokáže plně nabitá powerbanka nabít iPhone 15 nebo 16 Pro přibližně dvakrát, Xiaomi 14 Ultra zhruba 1,5krát a Xiaomi 15 asi 1,3krát. Na přední straně najdete digitální displej zobrazující aktuální stav baterie a indikátory nabíjení.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand displej

Co se týče podporovaných protokolů, powerbanka je kompatibilní s PD 3.0 (včetně PPS), QC 3.0, BC 1.2 a Apple 2.4A, takže si poradí s většinou současných zařízení. K dispozici jsou čtyři barevné varianty.

Pro koho je powerbanka vhodná?

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand cílí především na majitele iPhonů, kteří ocení magnetické uchycení a možnost bezdrátového nabíjení během sledování videí díky integrovanému stojánku. Oslovit by ale mohla i majitele modelů řady Google Pixel 10, která konečně dostala magenty a i s ní by měla být powerbanka teoreticky kompatibilní (přestože to výrobce explicitně neuvádí). Kombinace s USB-C kabelem pak zajišťuje univerzálnost i pro další zařízení.

Za 1 159 Kč dostáváte solidně vybavenou powerbanku s několika praktickými funkcemi navíc. Pokud však magnetické uchycení nevyužijete a stačí vám klasické kabelové nabíjení, na trhu najdete powerbanky s vyšší kapacitou za podobnou cenu.

Zaujala vás magnetická powerbanka od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi

