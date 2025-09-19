TOPlist

Powerbanka Xiaomi s praktickým stojánkem míří do Evropy! Má 10 000mAh, integrovaný kabel a displej

  • Xiaomi globálně představilo magnetickou powerbanku s integrovaným stojánkem
  • Novinka nabízí kapacitu 10 000 mAh a bezdrátové nabíjení až 15 W
  • Powerbanka disponuje digitálním displejem a integrovaným USB-C kabelem

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.9.2025 10:00
Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand modra s iphonem

Xiaomi rozšířilo své portfolio příslušenství o novou magnetickou powerbanku Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand. Zařízení se nyní objevilo na globálním webu výrobce, což naznačuje brzké uvedení na mezinárodní trhy včetně těch evropských. Začátkem srpna se powerbanka představila na čínském trhu, kde si získala pozornost především díky praktickému integrovanému stojánku.

Integrovaný stojánek pro pohodlné sledování

Hlavní novinkou powerbanky je výklopný stojánek s maximálním úhlem 80 stupňů, který umožňuje postavit telefon do optimální polohy pro sledování videí nebo videohovory. Díky magnetické síle 13N powerbanka bezpečně drží telefony řady iPhone 12 a novější modely. Stojánek funguje v kombinaci s magnetickým připojením, takže telefon můžete používat hands-free během nabíjení.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand modra s dalsimi zarizenimi

Xiaomi do powerbanky integrovalo L-tvarový USB-C konektor, který nebrání držení telefonu v horizontální poloze. Integrovaný kabel je ohebný a odolný, což eliminuje nutnost nosit samostatný nabíjecí kabel.

Čtyři způsoby nabíjení s rychlým výkonem

Powerbanka podporuje drátové nabíjení s výkonem až 33W pro telefony Xiaomi s technologií rychlého nabíjení. Vstupní výkon dosahuje 30W při použití nabíječky s minimálním výstupem 12V/2,4A. Bezdrátové nabíjení nabízí různé výkony podle zařízení – 5W pro základní protokol BPP, 7,5W pro iPhony, 10W pro Xiaomi 13 a novější, nebo až 15W pro telefony podporující EPP 15W.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand barevne verze

Zařízení umožňuje nabíjet až tři přístroje současně – dva přes kabel a jeden bezdrátově. Powerbanka také podporuje průchozí nabíjení, kdy může nabíjet připojená zařízení během vlastního dobíjení.

Digitální displej a prémiový design

Na přední straně powerbanky najdeme digitální displej zobrazující přesnou úroveň baterie v procentech. Displej také obsahuje indikátory nabíjení, bezdrátového nabíjení a případných poruch. Xiaomi nabízí powerbanku ve čtyřech barevných variantách s matným povrchem a zaoblenými hranami.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand displej

Bezpečnost zajišťuje devět vrstev ochrany včetně ochrany proti přehřátí, zkratu a přepětí. Powerbanka obsahuje dvojitý NTC senzor pro monitorování teploty baterie a bezdrátového nabíjení.

Kapacita pro jedno celé nabití (a kus dalšího)

Powerbanka obsahuje dva 5000mAh články s celkovou kapacitou 10 000 mAh. Jmenovitá kapacita činí 5 900 mAh při 5V/3A. Podle údajů výrobce dokáže powerbanka nabít Xiaomi 15 přibližně 1,3krát, Xiaomi 14 Ultra 1,5krát, nebo iPhone 15 a iPhone 16 Pro přibližně dvakrát.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built in Stand kapacita

S hodnotou 37Wh powerbanka splňuje podmínky pro přepravu v letadlech, kde je povolena kapacita do 99Wh. Zařízení podporuje nabíjecí protokoly BC1.2, PD2.0, PD3.0 (PPS), QC2.0, QC3.0 a Apple 2.4A.

Dostupnost zatím neznámá

Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani konkrétní datum dostupnosti na globálních trzích. Vzhledem k objevení na mezinárodním webu výrobce lze očekávat uvedení v následujících týdnech. O dostupnosti v Česku zatím nemáme žádné informace.

Pořídili byste si magnetickou powerbanku s integrovaným stojánkem?

Zdroj: Xiaomi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
