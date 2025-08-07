Xiaomi předvedlo magnetickou powerbanku s praktickým stojanem a kapacitou 10 000 mAh Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo magnetickou powerbanku s integrovaným držákem telefonu Novinka nabízí kapacitu 10 000 mAh, 33W drátové nabíjení a bezdrátové MagSafe až 15W Cena v Číně byla stanovena na 169 yuanů, což odpovídá přibližně 530 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Xiaomi oficiálně představil novou magnetickou powerbanku s označením Magnetic Stand Power Bank 10000 7,5W, která kombinuje úlohu záložního zdroje energie s praktickým stojanem na telefon. Novinka se začala prodávat v předprodeji za 169 jüanů (přibližně 500 Kč v přepočtu) a je dostupná ve čtyřech barevných variantách. Praktický držák s úhlem nastavení až 80 stupňů Hlavní předností nové powerbanky je integrovaný stojan s maximálním úhlem otevření 80 stupňů, který umožňuje pohodlně sledovat videa nebo provozovat videohovory během nabíjení. Zařízení disponuje kapacitou 10 000 mAh rozdělenou do dvou článků po 5 000 mAh a digitálním displejem zobrazujícím zbývající energii. Vlastnosti powerbanky Xiaomi Magnetic Stand (strojově přeloženo z čínštiny) Powerbanka nabízí až 33W drátový výstup, sama se pak může nabíjet až 30 W. Bezdrátový výkon pak dosahuje hodnoty až 15 W. Powerbanka podporuje různé rychlonabíjecí protokoly, což jí umožňuje inteligentně rozpoznat připojené zařízení a přizpůsobit výkon jeho potřebám. Magnetické uchycení kompatibilní s MagSafe zajišťuje spolehlivé připojení k iPhonům série 12 a novějším. Integrovaný kabel a bohaté bezpečnostní prvky Xiaomi vybavilo powerbanku vlastním kabelem, takže uživatelé nemusí nosit dodatečné příslušenství, a navíc teoreticky mohou nabíjet až tři zařízení současně – jedno tímto kabelem, druhé pomocí integrovaného USB-C portu a třetí bezdrátově. Zařízení v neposlední řadě obsahuje devět vrstev bezpečnostních ochrany včetně kontroly teploty či prevence přepětí a zkratu. MAGSAFE POWERBANKY NA ALZA.CZ Pro koho je novinka určena Vzhledem k podpoře MagSafe bude novinka vyhovovat zejména uživatelům iPhonů. Kombinace držáku s nabíjením je praktická pro kancelářské použití a sám si dokážu představit, že bych měl podobné zařízení na stole (spíš bych si ho ale nekoupil, protože můj Google Pixel 9 Pro XL nepodporuje Qi 2). Kapacita 10 000 mAh postačí na jedno až dvě úplná nabití současných smartphonů, což je dostačující pro jednodenní výlety. Bezdrátový výkon 15W není nejrychlejší na trhu, ale pro běžné doplňování energie během dne bude dostačující. Alternativy dostupné v Česku Pokud se vám koncept magnetické powerbanky líbí, ale nechcete čekat na případný příchod nové powerbanky od Xiaomi do Česka, máme pro vás několik zajímavých alternativ dostupných na našem trhu: UGREEN 10000mAh Mini Magnetic Wireless UGREEN Mini Magnetic nabízí identickou kapacitu 10 000 mAh s drátovým nabíjením až 20W a bezdrátovým až 15W. Výhodou je kompaktní konstrukce a spolehlivé magnetické uchycení. Nevýhodou je absence integrovaného držáku. KOUPIT UGREEN MINI MAGNETIC Epico UltraPack Qi2 Slim 5000mAh Epico UltraPack Qi2 vyniká prémiovou hliníkovou konstrukcí a tloušťkou pouhých 8,6 mm. Podporuje nejnovější standard Qi2 s výkonem 15W a má certifikaci pro rychlé bezdrátové nabíjení. Kapacita 5 000 mAh je menší, ale postačí na jedno plné nabití. KOUPIT EPICO ULTRAPACK Qi2 FIXED MagZen 2 FIXED MagZen 2 je česká alternativa s kapacitou 10 000 mAh a nejnižší cenou. Nabízí drátové nabíjení 20W a bezdrátové až 15W s LED indikací stavu baterie. Tělo chrání silikonový povrch proti poškrábání. KOUPIT FIXED MAGZEN 2 ChoeTech MagLeap Wireless ChoeTech MagLeap zaujme především cenou, která je nižší než u výše zmíněných alternativ. Kapacita 10 000 mAh a drátový výkon až 20W jsou shodné s konkurencí. KOUPIT CHOETECH MAGLEAP Srovnávací tabulka magnetických powerbank ModelKapacitaDrátové nabíjeníBezdrátové nabíjeníDalší zajímavostiCenaXiaomi Magnetic Stand10 000 mAh33W15WIntegrovaný držák, vlastní kabel~500 KčUGREEN Mini Magnetic10 000 mAh20W15WKompaktní design, LED indikace1 139 KčEpico UltraPack Qi25 000 mAh20W15WHliníkové tělo, 8,6 mm1 079 KčFIXED MagZen 210 000 mAh20W15WSilikonový povrch, česká značka999 KčChoeTech MagLeap10 000 mAh20W15WNízká cena799 Kč Jakou magnetickou powerbanku byste si vybrali pro své potřeby? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024