Xiaomi má vlastní AI model, který konkuruje Claudovi i GPT-5.4! Stáhnete ho zdarma, ale má to háček Xiaomi vydalo nový AI model MiMo-V2.5, který v benchmarcích konkuruje Claudovi, Gemini i GPT-5.4 Model je nativně multimodální – pracuje s textem, obrázky i videem a podporuje kontext o velikosti 1 milionu tokenů Je volně ke stažení z Hugging Face, na lokální spuštění ale potřebujete pořádný hardware Jakub Kárník Publikováno: 2.5.2026 20:00 Xiaomi už dávno není jen značka chytrých telefonů a robotických vysavačů – čínský gigant tiše ale systematicky buduje vlastní AI portfolio. Nejnovějším počinem je velký jazykový model MiMo-V2.5, který chce konkurovat tomu nejlepšímu, co je dnes na poli umělé inteligence k mání. Klíčová zpráva přitom není v samotných benchmarcích, ale v tom, že si ho může kdokoliv stáhnout a provozovat doma. Hezká čísla, ale s rezervou Open-source jako čínská strategie Doma si to jen tak nezkusíte (ledaže máte Mac Studio) Hezká čísla, ale s rezervou Xiaomi prezentuje MiMo-V2.5 jako model s 310 miliardami celkových parametrů (z nichž je aktivních 15 miliard), trénovaný na obřích 48 bilionech tokenů. K dispozici je i robustnější varianta MiMo-V2.5-Pro s biliónem parametrů. V publikovaných benchmarcích se model drží na úrovni špičkových uzavřených konkurentů – v testech porozumění obrazu (CharXiv RQ, MMMU-Pro, HR-Bench) atakuje Gemini 3 Pro i GPT-5.4, v některých případech je dokonce přebíjí. Zde je ale nutné nasadit zdravou dávku skepse. Benchmarky publikuje samotný výrobce, který si pochopitelně vybírá ty, kde si stojí dobře. V některých grafech navíc nápadně chybí GPT-5.4 nebo Gemini 3 Pro – těžko říct, jestli je důvodem nedostupnost srovnatelných výsledků, nebo prostá selektivita marketingu. Realističtější obrázek poskytnou nezávislé testy, které se objeví v následujících týdnech. Open-source jako čínská strategie Důležitější než samotná čísla je ale jedna věc: MiMo-V2.5 je open-weight model. To znamená, že kdokoliv si jej může z platformy Hugging Face stáhnout a provozovat ho lokálně, případně si na něm postavit vlastní službu. Tímto přístupem Xiaomi zapadá do širšího čínského trendu, který vede DeepSeek, Kimi, Qwen a další. Strategie je jasně viditelná. Zatímco americké společnosti jako OpenAI nebo Anthropic své modely uzamykají za API a předplatné, čínské firmy je pouští do světa zdarma. Z dlouhodobého hlediska to může být pro globální AI scénu zlomovější než kterýkoliv jednotlivý benchmark. Vývojářské komunity získávají přístup k modelům na úrovni drahých proprietárních služeb, což snižuje bariéry vstupu a zrychluje inovace. Otázkou samozřejmě zůstává, kdo bude tyto otevřené modely v budoucnu reálně využívat – a kdo z toho bude čerpat profit. Doma si to jen tak nezkusíte (ledaže máte Mac Studio) Pro běžného uživatele má MiMo-V2.5 jeden zásadní háček – nespustíte ho na běžném počítači. Model svojí velikostí přesahuje paměťové limity i nejlepších konzumentských grafických karet, a to včetně Nvidie RTX 5090. Pro lokální provoz potřebujete nějaký nadupaný Mac Studio s dostatečnou unifikovanou pamětí nebo serverové řešení, které se cenově pohybuje v řádech statisíců korun. Pro většinu zájemců tak zbývá oficiální AI Studio nebo placené API, kde je model dostupný za poměrně přátelské sazby. Zda Xiaomi některé funkce z MiMo prosadí i do HyperOS a vlastních AI funkcí v telefonech, se uvidí. Logické by to bylo – firma má řadu AI vychytávek vlastní výroby, takže přesun na vlastní LLM by byl přirozeným krokem. Pokud k tomu dojde, projeví se to nejdřív na čínském trhu, do globální verze HyperOS dorazí AI postavená na MiMo nejspíš později. Sledujete vývoj AI modelů od čínských firem, nebo se držíte zavedených hráčů? Zdroj: GSMArena