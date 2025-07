Xiaomi okopíruje Apple: HyperOS 3 dostane tekuté sklo, takhle bude vypadat!

Xiaomi se připravuje na zásadní změnu své softwarové nadstavby. Podle nejnovějšího úniku informací od důvěryhodného informátora Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo přinese HyperOS 3 kompletně přepracovaný vizuální styl inspirovaný designovým jazykem „Liquid Glass“ (tekuté sklo), který Apple představil v iOS 26. Čínský gigant si však designový jazyk upraví podle vlastních představ a přidá charakteristické prvky typické pro svůj ekosystém.

Nová verze HyperOS má být představena v říjnu 2025 spolu s řadou Xiaomi 16, která bude prvními telefony s tímto systémem v základu. Zároveň se spekuluje, že by se systém mohl přejmenovat na HyperOS 26, což by odpovídalo číslování Androidu 16, na kterém bude postaven. A mimo jiné také novému jablečnému označování svých systémů…

Tekuté sklo po čínsku: méně efektů, více čitelnosti

Na rozdíl od iOS 26, který sází na výrazné světelné efekty a zářivé prvky, se Xiaomi zřejmě zaměří na jemnější hloubku a lepší čitelnost. Interní testy ukázaly, že firma velmi pečlivě pracuje s úrovní rozmazání u průhledných prvků, aby vše zůstalo dobře čitelné za všech okolností – což je problém, se kterým se potýká právě konkurenční iOS, ačkoliv je potřeba dodat, že se stále nachází ve fázi vývojářské bety.

Mezi hlavní změny bude patřit kompletně přepracované Centrum ovládání s průhlednými prvky, nový styl ikon a lepší vizuální konzistence napříč systémovými aplikacemi. Uživatelé, kteří sledují vývoj systému, si mohli všimnout, že Xiaomi již několik měsíců testuje dílčí prvky nového designu prostřednictvím průzkumů ve svém launcheru, včetně redesignované domovské obrazovky s průhledným skleněným vyhledávacím panelem.

Součástí aktualizace budou také menší, ale vítané změny jako aktualizované ikony baterie a Wi-Fi a plynulejší animace v celém systému. Důležitým detailem je, že Xiaomi plánuje aplikovat nový designový jazyk nejen v samotném systému, ale také ve vlastních aplikacích a dalším softwaru – změna by se tak mohla dotknout i dalších produktů včetně automobilů značky.

Čím se odliší od konkurence?

S tímto redesignem se Xiaomi zjevně snaží o vytvoření prémiovějšího vizuálního zážitku, ale zároveň chce zachovat možnosti přizpůsobení. Velkou otázkou nyní zůstává, zda tento nový vzhled pomůže HyperOS vyniknout v přeplněném poli konkurentů, a možná dokonce zastínit drobné úpravy uživatelského rozhraní Samsungu v One UI 8.

Nadstavby se sbližují

Není to poprvé, co Xiaomi čerpá inspiraci u Applu. Ostatně není v tom samo – prakticky všechny velké značky se dnes navzájem inspirují. Trend sbližování designu androidových nadstaveb s iOS je patrný už několik let.

Je však zajímavé sledovat, jak rychle dochází k přejímání nových designových prvků. Apple představil „Liquid Glass“ teprve před pár týdny na své vývojářské konferenci WWDC 2025, a Xiaomi už má připravenou vlastní verzi. Nakolik bude výsledek originální a jak moc půjde o pouhou kopii, uvidíme nejpozději v říjnu.

Naštěstí pro uživatele, kteří preferují tradiční vzhled, bude HyperOS 3 téměř jistě nabízet možnost přepnout zpět na starší styl rozhraní, jak je u značky zvykem.

Těšíte se na nový design HyperOS 3, nebo dáváte přednost aktuálnímu vzhledu?

Zdroj: XiaomiTime