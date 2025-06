iOS 26 je tu! Mění iPhone k nepoznání a přináší hromadu nových funkcí

Apple dnes na vývojářské konferenci WWDC 2025 oficiálně představil iOS 26, novou verzi svého mobilního operačního systému. Nejde jen o běžnou každoroční aktualizaci, ale o nejrozsáhlejší redesign celého systému od představení iOS 7 v roce 2013. Hlavní hvězdou je zcela nový designový jazyk nazvaný „Liquid Glass“, který bude sjednocovat všechny platformy Applu a přináší radikálně nový způsob interakce s obsahem.

Vedle vizuálních změn přichází také nové číslování – Apple opouští tradiční sekvenci a přechází na označování podle roku. Místo očekávaného iOS 19 tak dostáváme rovnou iOS 26, stejně jako iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 a tvOS 26.

Liquid Glass: Průlomový designový jazyk mění vše, co známe

Nový design „Liquid Glass“ představuje transparentní materiál, který odráží a láme světlo svého okolí, a zároveň se dynamicky přizpůsobuje kontextu.

„Toto je náš nejrozsáhlejší update designu softwaru v historii,“ uvedl Alan Dye, viceprezident Applu pro design uživatelského rozhraní. „Pečlivě navržený přepracováním základních prvků, které tvoří náš software, nový design obsahuje zcela nový materiál nazvaný Liquid Glass. Kombinuje optické vlastnosti skla s plynulostí, kterou může dosáhnout pouze Apple, když se transformuje v závislosti na vašem obsahu nebo kontextu.“

Liquid Glass využívá pokročilých grafických technologií a výkonu čipů Apple Silicon pro vytvoření doposud nevídaného způsobu práce s uživatelským rozhraním. Díky svým vlastnostem dokáže inteligentně přizpůsobit barvu okolnímu obsahu a plynule přecházet mezi světlým a tmavým režimem. Využívá vykreslování v reálném čase a dynamicky reaguje na pohyb pomocí odlesků.

Tento materiál se promítá do všech částí systému – od nejmenších ovládacích prvků jako jsou tlačítka, přepínače a posuvníky, přes větší prvky jako záložkové lišty a postranní panely, až po systémové prvky jako zamykací obrazovka, domovská obrazovka, oznámení a Ovládací centrum.

Nové rozhraní: Důraz na obsah a intuitivní ovládání

Ovládací prvky, panely nástrojů a navigace v aplikacích byly kompletně přepracovány. Dříve byly navrženy pro obdélníkové displeje, nyní dokonale zapadají do zaoblených rohů moderního hardwaru a oken aplikací. Ovládací prvky vytvořené z materiálu Liquid Glass navíc fungují jako odlišná funkční vrstva nad aplikacemi.

Jednou z nejviditelnějších změn je chování záložkových lišt. V iOS 26 se při posouvání stránky zmenšují, aby uvolnily místo obsahu, ale zároveň zůstávají okamžitě přístupné. Jakmile se uživatel posune zpět nahoru, lišty se plynule rozšíří. Podobně při zamykací obrazovce se čas nyní přizpůsobuje pozadí – je vytvořen z materiálu Liquid Glass a plynule se adaptuje, aby elegantně zapadl za objekt na pozadí.

Na domovské obrazovce jsou Dock, ikony aplikací a widgety vytvořeny z několika vrstev Liquid Glass. Vypadají úchvatně s odlesky a umožňují větší možnosti personalizace při zachování důvěrně známého vzhledu. Nový materiál také umožňuje dynamické 3D efekty – Apple využívá Neural Engine k vytvoření prostorového efektu u vašich 2D fotografií na domovské obrazovce, které nyní reagují na pohyb.

Přepracované aplikace: Kamera, Fotky, Safari a FaceTime

Výrazné změny se dočkaly i systémové aplikace. Fotoaparát byl kompletně zjednodušen a nabízí nyní pouze dvě základní volby: foto a video, podobně jako to mají třeba Pixely. Všechny ostatní možnosti jsou dostupné jedním klepnutím.

Aplikace Fotky se vrací k používání záložek, což bylo něco, co uživatelům v posledních verzích chybělo. Také přepínání formátů je nyní snazší díky novému přepínači v horní části obrazovky.

Safari nabízí nyní webové stránky zobrazené od okraje k okraji displeje. Záložková lišta se vznáší nad stránkou a ovládací prvky Liquid Glass se zobrazují nad obsahem. Tím se výrazně zvětšuje prostor pro samotný obsah webu.

FaceTime dostává kompletně novou úvodní stránku, která se stává „prostorem oslavujícím vaše nejbližší vztahy“. Využívá tzv. „kontaktní plakáty“ – v podstatě velké dlaždice zobrazující tváře vašich nejbližších přátel a rodinných příslušníků nebo dokonce personalizované video zprávy. Díky tomu můžete vidět speciální zprávy, které jste mohli zmeškat.

Nové funkce v aplikacích Zprávy a Telefon

Výrazné změny se dočkala aplikace Zprávy. Můžete nyní přidávat vlastní pozadí do konverzací – Apple nabízí přednastavená pozadí, ale můžete použít i vlastní fotografie nebo obrázky vygenerované pomocí Image Playground. Skupinové chaty dostávají nové funkce jako indikátory psaní a možnost vytvářet ankety. Apple Intelligence dokonce dokáže rozpoznat, kdy by anketa mohla být užitečná, a navrhnout její vytvoření. Také je nyní možné posílat a přijímat Apple Cash přímo ve skupinovém chatu. To se ale samozřejmě České republiky netýká.

Zcela nová je ochrana před spamem a možnost filtrování neznámých odesílatelů. Zprávy od neznámých odesílatelů se nyní zobrazují v samostatné části. Dokud je nepřijmete, zůstanou ztlumené.

Aplikace Telefon dostává rovněž zásadní aktualizaci. Nabízí sjednocený vzhled pro hovory a hlasovou schránku. Mezi nejvýraznější novinky patří:

Call Screening (Filtrování hovorů) – automaticky odpovídá na hovory z neznámých čísel a ptá se volajících na jméno a důvod volání, než hovor předá uživateli

Hold Assist (Asistent čekání) – udržuje vaše místo ve frontě, když čekáte na lince. Automaticky detekuje hudbu na pozadí a zůstává připojen, dokud nedetekuje živého operátora. Pak vás upozorní a informuje operátora, že budete brzy k dispozici

AI souhrny hlasových zpráv – automaticky extrahují nejdůležitější informace

Apple Intelligence: Živý překlad a integrace s ChatGPT

Apple výrazně rozšiřuje možnosti umělé inteligence. Funkce Live Translation (Živý překlad) je nyní integrována do aplikací FaceTime, Zprávy a Telefon. Umožňuje překlad konverzací v reálném čase, přičemž běží na modelech, které jsou kompletně na zařízení – bez odesílání dat na servery. Při telefonickém hovoru jsou překlady vytvářeny během mluvení a překlad je předáván v reálném čase, aby ho volající slyšel. Když odpoví, uslyšíte mluvený překlad jejich hlasu. Bohužel i zde se musíme obejít bez podpory českého jazyka.

V aplikaci Zprávy bude vaše zpráva přeložena během psaní, a když druhá strana odpoví, každý text může být okamžitě přeložen pro vás. Ve FaceTime se zobrazují přeložené titulky v reálném čase. Apple také zpřístupňuje API pro vývojáře, aby mohli přidat překlad do svých aplikací.

Funkce Genmoji dostává vylepšení – nyní můžete kombinovat dva existující emoji (například lenochoda a žárovku pro vyjádření, že jste poslední, kdo pochopil vtip) nebo je kombinovat s textovým popisem. Také je možné měnit výraz Genmoji v aplikaci Image Playground.

Apple prohlubuje své partnerství s OpenAI a integruje ChatGPT do Image Playground pro generování obrázků. „Máte vždy kontrolu a nic není sdíleno s ChatGPT bez vašeho svolení,“ ujišťuje Apple.

Visual Intelligence, funkce pro rozpoznávání objektů pomocí fotoaparátu, se nyní rozšiřuje i na obrazovku iPhonu – v podstatě umožňuje spouštět tuto funkci na screenshotech. Po pořízení snímku obrazovky máte nové nástroje Visual Intelligence, včetně tlačítka „Vyhledat obrázek“, funkce „Zeptat se“ nebo možnosti zvýraznit určité části obrázků. Snaží se tak konkurovat Gemini od Googlu.

Pokud narazíte na událost, která vás zajímá, nové tlačítko „Přidat do kalendáře“ dokáže detekovat datum, čas a místo a předvyplnit obrazovku nové události. Apple otevírá své základní AI modely vývojářům pomocí nového frameworku nazvaného Foundation Models, což umožní aplikacím třetích stran snadno nabízet AI funkce.

Nová aplikace Hry a další vylepšení

Apple představil zcela novou aplikaci Hry jako „cílovou destinaci pro všechny hry na vašem iPhonu a iPadu“. Aplikace spojuje hry z App Store, vyhrazenou sekci pro Apple Arcade a sociální funkce Game Center jako žebříčky a výzvy.

„Více než půl miliardy lidí hraje hry na iPhonu, proto vytváříme novou destinaci, která vám pomůže získat více ze svých her,“ uvedl Apple. Nová aplikace má záložku Knihovna, kde vidíte všechny hry, které jste kdy stáhli z App Store, a můžete se k nim okamžitě vrátit. Apple Arcade má vlastní záložku a nová záložka „Hrát společně“ ukazuje, co hrají vaši přátelé, umožňuje porovnávat skóre a úspěchy a zvát přátele do multiplayerových her.

Funkce Výzvy jsou vytvořeny na základě žebříčků Game Center a umožňují proměnit hry pro jednoho hráče v soutěže s přáteli. Aplikace Hry také funguje s externím ovladačem.

Další vylepšení přicházejí do služeb jako Apple Music, Mapy, Apple Wallet a CarPlay:

Apple Music – nová funkce překladu a výslovnosti textů písní, „Automix“ pro plynulé míchání skladeb pomocí beat matchingu a časové komprese, funkce Music Pins pro připnutí playlistů nebo interpretů na vrchol knihovny

– nová funkce překladu a výslovnosti textů písní, „Automix“ pro plynulé míchání skladeb pomocí beat matchingu a časové komprese, funkce Music Pins pro připnutí playlistů nebo interpretů na vrchol knihovny Mapy – nová funkce „Navštívená místa“ umožňuje iPhonu detekovat, když jste na místě jako obchod nebo restaurace, a zobrazit místa, která jste v minulosti navštívili; možnost zapamatovat si preferované trasy včetně zastávek na kávu nebo vyzvednutí dětí

– nová funkce „Navštívená místa“ umožňuje iPhonu detekovat, když jste na místě jako obchod nebo restaurace, a zobrazit místa, která jste v minulosti navštívili; možnost zapamatovat si preferované trasy včetně zastávek na kávu nebo vyzvednutí dětí Apple Wallet – digitální ID je nyní k dispozici v 9 státech plus Portoriko (USA), možnost vytvořit digitální ID pro americký pas; aktualizované palubní vstupenky včetně vnitřního mapování pro navigaci na letišti

– digitální ID je nyní k dispozici v 9 státech plus Portoriko (USA), možnost vytvořit digitální ID pro americký pas; aktualizované palubní vstupenky včetně vnitřního mapování pro navigaci na letišti CarPlay – získává design Liquid Glass, nové widgety, možnost zobrazení stavu letu přítele prostřednictvím Live Activity, příchozí hovory již nezabírají celou obrazovku

Podporovaná zařízení a dostupnost

Zatímco iOS 18 byl podporován stejnými iPhony jako iOS 17, letos Apple ukončuje podporu pro několik starších modelů. iOS 26 nebude podporován na:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Kompletní seznam iPhonů podporujících iOS 26 zahrnuje:

iPhone 16e

iPhone 16 a 16 Plus

iPhone 16 Pro a 16 Pro Max

iPhone 15 a 15 Plus

iPhone 15 Pro a 15 Pro Max

iPhone 14 a 14 Plus

iPhone 14 Pro a 14 Pro Max

iPhone 13 a 13 mini

iPhone 13 Pro a 13 Pro Max

iPhone 12 a 12 mini

iPhone 12 Pro a 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro a 11 Pro Max

iPhone SE (2. generace a novější)

Je důležité poznamenat, že i když model technicky může spustit iOS 26, nemusí nutně získat všechny jeho funkce. Stejně jako u iOS 18, kde byly všechny funkce Apple Intelligence exkluzivní pro novější iPhony, i u iOS 26 budou AI funkce dostupné pouze na iPhone 15 Pro a Pro Max a všech modelech iPhone 16. Mohou existovat i další omezení pro funkce nesouvisející s AI.

iOS 26 je nyní k dispozici jako vývojářská beta a veřejně bude vydán pro všechny uživatele na podzim letošního roku.

Jak se vám líbí iOS 26?

Zdroj: Apple WWDC 2025