Testování HyperOS pokračuje, v prosinci začne u dalších 11 telefonů

Pomalu se mohou začít těšit majitelé loňských topmodelů, v seznamu nechybí Xiaomi 12

Na uvolnění finální verze mimo Čínu si ještě budeme muset chvíli počkat…

Řada Xiaomi 14 jako první nabídla operační systém HyperOS postavený na Androidu 14, stejná aktualizace se ale v příštím roce rozšíří do řady telefonů Xiaomi. Testování v Číně už probíhá několik týdnů a na svět se dostal seznam dalších 11 telefonů, kde testování začne už příští měsíc. Je mezi nimi vaše Xiaomi?

HyperOS se už příští měsíc začne testovat na těchto mobilních strojích – Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming Edition, Redmi K50 Pro, Redmi K50 a Xiaomi Pad 5 Pro 12.4. Nás nejvíce zajímá řada Xiaomi 12, která se oficiálně prodávala v České republice. Testování v Číně téměř vždy předchází testování v Evropě, uvolnění aktualizace v České republice je zatím vzdálené. Ale je fajn vidět, že Xiaomi nezapomíná ani na telefony, které už nepatří ke žhavým novinkám.

My se nadále budeme těšit na test Xiaomi 14, které nabízí Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, výborné fotoaparáty a HyperOS už z výroby. Tahle kombinace by měla fungovat skvěle a jestli se mi něco líbí skutečně moc, pak je to titanová verze Xiaomi 14 Pro. Ale zpátky k HyperOS – věřím, že první články s reálnými zkušenostmi s HyperOS vám budeme moci přinést ještě před koncem tohoto roku… Připravené mám Xiaomi 13 s čínskou customizací software, tento telefon by měl být jeden z úplně prvních, které update obdrží.

Těšíte se na HyperOS?

Zdroj: gizmochina