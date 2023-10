MiOS nebude! Xiaomi představilo operační systém HyperOS

Spekulace potvrzeny, Xiaomi představilo nový operační systém a jeho premiéra v telefonech nás čeká už za pár dní, poprvé se objeví u řady Xiaomi 14. Přivítejte HyperOS. Původně se počítalo s označením MiOS, Xiaomi ale sáhlo k jinému názvu. Ten je tím nejméně důležitým, nás především zajímá budoucí dostupnost HyperOS mimo Čínu a samozřejmě jeho hlavní funkce a vlastnosti. Operační systém HyperOS oficiálně představil CEO Xiaomi Lei Jun na síti X a potvrdil, že právě řada Xiaomi 14 bude první, která se může na tento systém těšit.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0

— Lei Jun (@leijun) October 17, 2023