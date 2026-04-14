Únik prozradil, co přinese HyperOS 4. Spolupráce s Leicou má hrát větší roli než kdy dříve

Únik odhaluje, že HyperOS 4 přinese zásadní redesign uživatelského rozhraní Xiaomi údajně integruje barevnou paletu Leica do celého systému, nejen do fotoaplikace Jádro systému má být přepsáno v jazyce Rust, beta testování by mělo začít v srpnu Adam Kurfürst Publikováno: 14.4.2026 06:00

Zatímco Android 17 teprve prochází beta fází, Xiaomi už pracuje na další generaci svého operačního systému. Na čínské sociální síti Weibo se objevily první úniky týkající se nadstavby HyperOS 4, které naznačují, že se opět můžeme těšit na zajímavé změny.

Nový vzhled s rukopisem Leica

Podle informátora vystupujícího pod přezdívkou Smart Pikachu čeká uživatelské rozhraní HyperOS 4 výrazná vizuální proměna. Nějaké extra podrobnosti sice zatím chybí, ale únik zmiňuje odklon od současného designového jazyka směrem k modernějšímu a jednotnějšímu vzhledu. Zajímavou novinkou má být integrace barevné palety Leica přímo do systémového rozhraní. Dosud se spolupráce s německým výrobcem optiky projevovala především v aplikaci Fotoaparát a jejích filtrech. Nyní by se charakteristická barevnost Leica měla rozšířit na celý operační systém. Jakým konkrétním způsobem, však momentálně není zřejmé.

Pod kapotou: konec MIUI, příchod Rustu

Změny se údajně netýkají jen povrchu. Podle zdrojů serveru XimiTime Xiaomi kompletně odstraňuje pozůstatky původního MIUI a klíčové systémové aplikace přepisuje v programovacím jazyce Rust. Ten by měl zajistit vyšší plynulost i lepší zabezpečení systému.

Beta testování HyperOS 4 by mělo odstartovat v srpnu 2026. Ostrý debut se očekává ve třetím čtvrtletí roku společně s řadou Xiaomi 18. Xiaomi zatím žádné z těchto informací oficiálně nepotvrdilo. Úniky z raných fází vývoje se navíc mohou od finální podoby systému výrazně lišit.

Zdroje: Gizmochina (1, 2), XimiTime