POCO X8 Pro Max: Tohle jsou 4 důvody, proč byste o něm měli vážně přemýšlet Hlavní stránka Zprávičky POCO X8 Pro Max je první telefon značky s přídomkem Pro Max a nabízí 8 500mAh baterii v těle tenčím než většina konkurence Vlajkový čipset Dimensity 9500s ho v benchmarcích řadí k telefonům za dvojnásobnou cenu Za 13 299 Kč dostanete prémiové zpracování s IP69K, AMOLED displej s jasem 3 500 nitů a 100W nabíjení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.4.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Střední třída v roce 2026 je přeplněná telefony, které se tváří výjimečně a přitom nabízejí totéž co loni. POCO X8 Pro Max do téhle škatulky úplně nezapadá. Ne že by přepisoval pravidla — ale v několika disciplínách posouvá laťku tak vysoko, že se za ním ohlížejí i podstatně dražší telefony. Po několika dnech testování mám jasno, v čem je výjimečný. A taky v čem ne. 1. Baterie, u které přestanete počítat procenta 2. Výkon, který nemá v této ceně konkurenci 3. Prémiové tělo 4. Řeknu to rovnou: POCO X8 Pro Max má nejlepší výdrž, jakou jsem u telefonu v této cenové kategorii zažil. Baterie s kapacitou 8 500 mAh využívá silicon-carbon technologii, díky které se tak obrovská kapacita vešla do těla vysokého jen 8,2 mm. To je tloušťka, kterou byste čekali u telefonu s pětitisícovým akumulátorem. V praxi to znamená dvoudenní výdrž — a nemyslím tím situaci, kdy telefon po většinu času leží na stole. Mluvím o běžném používání se sociálními sítěmi, focením, navigací a večerním scrollováním. Při méně intenzivním stylu se klidně dostanete i ke třem dnům. Za celý týden testování jsem telefon nabíjel třikrát. To je zkušenost, na kterou si rychle zvyknete — a těžko se od ní odchází zpět. Když už do kabelu sáhnete, 100W nabíjení (HyperCharge) zvládne telefon dostat z nuly na plnou kapacitu za necelou hodinu. Za půl hodiny máte zhruba 60 %, což u baterie téhle velikosti působí skoro nereálně. Potřebujete ale nabíječku s podporou PPS. Bonus navíc: 27W reverzní nabíjení kabelem z telefonu udělá powerbanku pro sluchátka nebo hodinky. 2. Výkon, který nemá v této ceně konkurenci POCO X8 Pro Max je vůbec prvním telefonem mimo Čínu s čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Jde o mírně ořezanou verzi vlajkového Dimensity 9500, vyráběnou 3nm procesem, s jedním výkonným jádrem Cortex-X925 na 3,73 GHz a grafikou Immortalis-G925. V překladu: je to křemík, který se normálně objevuje v telefonech za 20 tisíc korun a výš. V benchmarcích se Max pohybuje kolem 8 500 bodů v Geekbench 6 multi-core, což ho řadí mezi Google Pixel 10 a OnePlus 15R — oba výrazně dražší. V běžném použití systém reaguje okamžitě, aplikace se spouštějí bez prodlev a přepínání mezi nimi je hladké. Žádné záseky, žádné čekání. Ale kde se výkon projeví nejvíc, jsou hry. Testoval jsem náročné tituly na vysoké grafické nastavení a Max si s nimi poradil bez dramatického zahřívání. Telefon se po delším hraní ohřeje, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych ho potřeboval odložit. Kombinace výkonného čipu a efektivního chlazení prostě funguje. Kdo hledá herní telefon bez herní cenovky, tady ho má. 3. Prémiové tělo POCO si historicky většinou vystačilo s plastem, a nikdo se moc nedivil — za ty ceny to bylo pochopitelné. X8 Pro Max ale přichází s hliníkovým rámem a skleněnými zády chráněnými Gorilla Glass 7i. Když telefon vezmete do ruky, nepůsobí jako zařízení za třináct tisíc. Působí dráž. K tomu dostáváte odolnost na úrovni vlajkových lodí. POCO X8 Pro Max splňuje IP66, IP68, IP69 i IP69K — to poslední znamená ochranu i před vysokotlakým proudem horké vody. V praxi to znamená, že déšť, písek ani náhodný pád do louže telefon nepřekvapí. Model navíc prošel pětihvězdičkovou certifikací SGS pro odolnost vůči pádům a ohybu. Pod displejem se skrývá ultrazvuková čtečka otisků, což je u telefonu v této cenové kategorii rarita. Je rychlá, přesná a funguje spolehlivě i s mírně vlhkým prstem. A pak jsou tu RGB LED kroužky kolem fotoaparátů, které reagují na notifikace, hudbu nebo nabíjení. Není to funkce, kvůli které si telefon koupíte, ale dodává mu osobitost v jinak uniformním moři telefonů střední třídy. 4. Displej, který šetří oči i nervy 6,83palcový AMOLED panel s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz patří k tomu nejlepšímu, co v této třídě dostanete. Barvy jsou přesné rovnou z výroby — bez nutnosti ručního ladění v nastavení — a černá je tak hluboká, jak u OLEDu čekáte. Klíčový je ale jas. POCO uvádí špičkovou hodnotu 3 500 nitů a v praxi to znamená bezproblémovou čitelnost i na přímém jarním slunci. Při automatickém jasu si telefon poradí s každou situací, naopak minimum podsvícení je dostatečně nízké pro komfortní noční čtení. PWM stmívání při 3 840 Hz navíc minimalizuje blikání, takže i citlivější oči by měly být spokojené. Pochválit musím i stereo reproduktory. Na telefon za třináct tisíc hrají překvapivě čistě, s rozumnou šířkou zvukové scény a solidními basy. Při maximální hlasitosti začnou trochu zkreslovat, ale kdo pouští muziku na plný pecky z telefonu, ten asi stejně neřeší audiofilní záležitosti. Podpora Dolby Atmos je příjemný bonus pro sledování filmů. A kde jsou ty háčky? Bylo by nefér tvrdit, že POCO X8 Pro Max nemá slabiny. Fotoaparát je průměrný — hlavní 50Mpx snímač zvládne slušné snímky za dobrého světla, ale ultraširokoúhlý 8Mpx objektiv je znatelně slabší a teleobjektiv chybí úplně. Na Instagram to stačí, na víc ne. Kdo chce fotomobil, ať se poohlédne jinde. A chybí bezdrátové nabíjení. U střední třídy to není překvapení, ale zmínit to musím — pokud máte na nočním stolku bezdrátovou podložku, s tímhle telefonem vám k ničemu nebude. I přes tyto výhrady je ale POCO X8 Pro Max za 13 299 Kč (v akci na Alze dokonce za 11 297 Kč!) telefon, který nabízí víc, než by měl. Extrémní výdrž, vlajkový výkon a prémiové zpracování — to je kombinace, kterou jinde za tyto peníze prostě nedostanete. Pokud vám nevadí průměrný foťák a trochu nepořádný software, je to jeden z nejzajímavějších telefonů letošního roku. Dali byste přednost extrémní výdrži, nebo raději lepšímu fotoaparátu za stejné peníze? 