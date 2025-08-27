Xiaomi zítra představí HyperOS 3! Zaměří se především na plynulost, jako první ho dostanou tato zařízení Hlavní stránka Zprávičky Tisková konference proběhne zítra 28. srpna v 9:00 našeho času HyperOS 3 se zaměří především na plynulost a bezproblémový chod systému První beta verze vychází o dva měsíce dříve než loni Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi zítra odhalí novou generaci svého operačního systému HyperOS. Tisková konference pro domácí trh se uskuteční konkrétně v 9:00 našeho času a podle prezidenta mobilní divize Lu Weibinga přinese nová nadstavba zásadní vylepšení v oblasti plynulosti a uživatelského komfortu. Vývojáři se tentokrát zaměřili především na odstranění zádrhelů a vytvoření skutečně bezproblémového prostředí. Plynulost jako hlavní priorita Lu Weibing v předstihovém prohlášení zdůraznil, že HyperOS 3 představuje nový začátek pro Xiaomi. Hlavním cílem je dosáhnout maximální plynulosti systému, která zahrnuje několik klíčových aspektů. Uživatelé by měli pocítit okamžitou odezvu při každé interakci, přirozené a nepřerušované přechody mezi aplikacemi a celkově bezproblémový zážitek z používání. „Chceme, aby se systém choval intuitivně a uživatelé nemuseli přemýšlet nad tím, jak něco udělat. Vše by mělo být přirozené a jednoduché,“ uvedl Lu Weibing s tím, že cílem je dosáhnout stavu, kdy bude systém nejen rychlý, ale také příjemný na používání. Zpětná vazba od uživatelů jako základ Vývojový tým Xiaomi při přípravě HyperOS 3 analyzoval více než 80 000 zpětných vazeb od uživatelů. Tyto připomínky pomohly identifikovat nejpalčivější problémy současné verze systému a stanovit priority pro vylepšení. Společnost současně naznačuje, že zlepší tempo dodávek aktualizací, což byl u HyperOS 2 často kritizovaný nedostatek. Významným posunem je také dřívější uvedení nové verze. HyperOS 3 přichází o dva měsíce dříve než loňská generace, což naznačuje, že Xiaomi urychlilo vývojový cyklus a chce uživatelům doručit novinky rychleji. Registrace do beta testování se otevřela už dnes Registrace do prvního beta testování se pro čínské zájemce otevírá už dnes. Podporovanými telefony jsou Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, REDMI K80 Pro a Redmi K80 Ultra. HyperOS 3 beta bude k dispozici také na tabletech Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 a Xiaomi Pad 7 Pro. POCO F7 má na svou cenu až podezřele dobrou výbavu. Čím nás zaujalo? Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Konkrétní novinky a funkce, které HyperOS 3 přinese, zatím zůstávají tajemstvím. Detailní informace o všech vylepšeních a nových možnostech systému se dozvíme až během zítřejší tiskové konference. Můžeme však očekávat pokročilejší integraci umělé inteligence, vylepšené propojení mezi zařízeními ekosystému Xiaomi a optimalizace pro nejnovější hardware. Těšíte se na HyperOS 3? Jaká vylepšení byste v novém systému ocenili nejvíce? Zdroje: Xiaomi/Weibo, ITHome (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon čína HyperOS operační systém Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024