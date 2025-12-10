HyperOS 3 brzy dorazí na další telefony Xiaomi, Redmi a POCO. Je na seznamu i ten váš? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi připravuje stabilní aktualizaci HyperOS 3 pro více než 15 starších zařízení Nadstavba je založena na Androidu 16 a interní testování již běží na plné obrátky První globální modely by se měly dočkat aktualizace ještě v prosinci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v posledních týdnech přináší HyperOS 3 založený na Androidu 16 na své nejnovější telefony včetně řady vlajek Xiaomi 15 nebo oblíbené rodinky střední třídy Redmi Note 14. Nyní se ale ukazuje, že výrobce nezapomíná ani na ještě starší zařízení. Podle interních testovacích buildů, které odhalil server XiaomiTime, se stabilní verze HyperOS 3 chystá pro více než 15 modelů značek Xiaomi, Redmi a POCO. Android 15 místo šestnáctky Důležité je zmínit, že zatímco novější zařízení dostávají HyperOS 3 na bázi Androidu 16, starší modely obdrží verzi postavenou na Androidu 15. Uživatelské rozhraní, nové funkce i vylepšení budou nicméně totožné – rozdíl je pouze v základu operačního systému. Které telefony a tablety se dočkají? Následující zařízení se aktuálně nacházejí v interním testování stabilní verze HyperOS 3: Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Pro (interní alfa) Xiaomi 12S (interní alfa) Xiaomi 13 Lite Xiaomi MIX Fold 2 Xiaomi Civi 3 Xiaomi Pad 6 Pro Xiaomi Pad 6 Max Redmi K60 Pro Redmi Note 13 5G Redmi Note 12T Pro POCO F5 POCO F5 Pro Nejblíže k veřejnému vydání má podle čísel buildů Redmi Note 13 5G, jehož globální verze již dosáhla označení OS3.0.0.5. Ostatní modely se pohybují kolem verzí 3.0.0.1 až 3.0.0.3. Kdy se aktualizace dočkáme? Podle oficiálního plánu Xiaomi by modely jako Xiaomi 12T Pro, 12S Ultra, 12 Pro, Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 13 5G, POCO F5 a POCO F5 Pro měly začít dostávat stabilní aktualizaci již v průběhu prosince. Ke všem uživatelům by se měl update dostat do března 2026. Čínské varianty tradičně obdrží aktualizaci o něco dříve. Stahujte! Xiaomi 14T v Evropě konečně dostává HyperOS 3 Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Za zmínku stojí, že standardní Xiaomi 12T (bez přídomku Pro) se aktualizace na HyperOS 3 nedočká. Máte některé z uvedených zařízení? Těšíte se na HyperOS 3? Zdroje: XiaomiTime, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace HyperOS nadstavba POCO Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.