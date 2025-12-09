Stahujte! Xiaomi 14T v Evropě konečně dostává HyperOS 3 Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 14T v Evropě začíná přijímat aktualizaci na HyperOS 3 s Androidem 16 Update má označení 3.0.4.0.WNEEUXM a velikost 6,5 GB Součástí je funkce HyperIsland inspirovaná dynamickým ostrůvkem od Apple Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Majitelé smartphonu Xiaomi 14T v Evropě se konečně dočkali velkého updatu. Na diskuzní platformě Reddit se začala objevovat hlášení uživatelů o distribuci HyperOS 3, který s sebou přináší také Android 16. Pokud jste update zatím neobdrželi, vyplatí se pravidelně kontrolovat nastavení systému. Majitelé modelu Xiaomi 14T Pro na aktualizaci stále čekají. Evropský update je tady Uživatelé na Redditu hlásí příchod aktualizace s označením 3.0.4.0.WNEEUXM, která má velikost 6,5 GB. Jde o důsledek toho, že balíček obsahuje kompletní přechod na Android 16 spolu s novou verzí nadstavby HyperOS. Update by se měl postupně rozšířit k dalším majitelům Xiaomi 14T během následujících dní. Co HyperOS 3 přináší Jednou z nejvýraznějších novinek je funkce Xiaomi HyperIsland, která vytváří interaktivní prostor okolo průstřelu selfie kamery. Podobně jako dynamický ostrůvek v iPhonech zde systém zobrazuje stavové informace, notifikace a ovládací prvky pro běžící aplikace. Oblast se dynamicky přizpůsobuje zobrazovanému obsahu. Nejlepší telefon za 3,5 tisíce? Redmi Note 14S má solidní foťák a pořádně rychlé nabíjení Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kromě HyperIsland přináší update také optimalizace výkonu a spotřeby baterie, vylepšené animace přechodů mezi aplikacemi a rozšířené možnosti personalizace prostředí. Dorazil vám už update na HyperOS 3? Zdroj: Reddit O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon HyperOS Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024