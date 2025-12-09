TOPlist

Stahujte! Xiaomi 14T v Evropě konečně dostává HyperOS 3

  • Xiaomi 14T v Evropě začíná přijímat aktualizaci na HyperOS 3 s Androidem 16
  • Update má označení 3.0.4.0.WNEEUXM a velikost 6,5 GB
  • Součástí je funkce HyperIsland inspirovaná dynamickým ostrůvkem od Apple

Adam Kurfürst
9.12.2025 08:00
xiaomi 14t modra v ruce zeny

Majitelé smartphonu Xiaomi 14T v Evropě se konečně dočkali velkého updatu. Na diskuzní platformě Reddit se začala objevovat hlášení uživatelů o distribuci HyperOS 3, který s sebou přináší také Android 16. Pokud jste update zatím neobdrželi, vyplatí se pravidelně kontrolovat nastavení systému. Majitelé modelu Xiaomi 14T Pro na aktualizaci stále čekají.

Evropský update je tady

Uživatelé na Redditu hlásí příchod aktualizace s označením 3.0.4.0.WNEEUXM, která má velikost 6,5 GB. Jde o důsledek toho, že balíček obsahuje kompletní přechod na Android 16 spolu s novou verzí nadstavby HyperOS. Update by se měl postupně rozšířit k dalším majitelům Xiaomi 14T během následujících dní.

xiaomi 14t hyperos 3 aktualizace evropa

Co HyperOS 3 přináší

Jednou z nejvýraznějších novinek je funkce Xiaomi HyperIsland, která vytváří interaktivní prostor okolo průstřelu selfie kamery. Podobně jako dynamický ostrůvek v iPhonech zde systém zobrazuje stavové informace, notifikace a ovládací prvky pro běžící aplikace. Oblast se dynamicky přizpůsobuje zobrazovanému obsahu.

redmi note 14s v ruce telefonovani modra varianta
Nejlepší telefon za 3,5 tisíce? Redmi Note 14S má solidní foťák a pořádně rychlé nabíjení Adam Kurfürst Zprávičky

Kromě HyperIsland přináší update také optimalizace výkonu a spotřeby baterie, vylepšené animace přechodů mezi aplikacemi a rozšířené možnosti personalizace prostředí.

Dorazil vám už update na HyperOS 3?

Zdroj: Reddit

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

