Kdy vaše zařízení Xiaomi, Redmi či POCO dostane HyperOS 3? Máme oficiální harmonogram! Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi spolu s vlajkovou řadou 15T globálně představilo systém HyperOS 3 Společnost zveřejnila oficiální harmonogram rozšiřování na starší zařízení První várka, včetně populární rodinky Redmi Note 14, se dočká už příští měsíc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi oficiálně zveřejnilo kompletní harmonogram aktualizací na HyperOS 3, který včera debutoval společně s novými vlajkovými telefony Xiaomi 15T. Ty si už nyní můžete objednat i na českém trhu. Aktualizace se postupně dostanou na více než 80 zařízení včetně telefonů, tabletů a nositelné elektroniky. První vlna startuje v říjnu Nejdříve se HyperOS 3 dostane na aktuální vlajkové modely a nejnovější zařízení střední třídy. V období říjen až listopad 2025 získají aktualizaci především telefony řady Xiaomi 15 a 15T, které systém dostanou mezi prvními. Společně s nimi se dočkají také majitelé Xiaomi MIX Flip, celé řady Redmi Note 14 a nejnovějších modelů POCO F7 a POCO X7. 📣 Rollout plan for #XiaomiHyperOS3 begins this October!The new version will gradually be introduced across our ecosystem, with Xiaomi 15T Series users being the very first to experience it.Stay tuned for more updates on the release schedule.#ReleaseSchedule #Rolloutplan pic.twitter.com/5HawewYUDq— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 24, 2025 Z tabletů v první vlně najdeme v tichosti uvedený Xiaomi Pad Mini a rodinku Xiaomi Pad 7. Zajímavostí je, že chytré hodinky Xiaomi Watch S4 41mm a fitness náramek Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition už HyperOS 3 dostaly včera při svém uvedení. Druhá vlna přinese podporu pro loňské vlajky V období listopad až prosinec 2025 se aktualizace rozšíří na loňskou generaci vlajkových lodí. Podporu získají Xiaomi 14 Ultra a Xiaomi 14, stejně jako modely řady 14T. Do této vlny patří také telefony střední třídy Redmi 15, Redmi 14C a široká nabídka zařízení POCO včetně modelů F6, X6 Pro a M-série. Po vzoru iPhonů přidává HyperOS 3 například funkci Touch to Share, která umožňuje sdílení informací vzájemným přiblížením telefonů Tablety zastupuje Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 a několik modelů Redmi Pad 2 včetně variant s 5G konektivitou. Celkem půjde o 21 telefonů a 5 tabletů. Třetí vlna pokryje starší modely až do března 2026 Nejdelší čekání mají před sebou majitelé starších zařízení. V období prosinec 2025 až březen 2026 se HyperOS 3 dostane na telefony řady Xiaomi 13 a Xiaomi 12, včetně jejich Pro a T variant. Aktualizaci obdrží také Xiaomi 13 Lite, modely POCO F5 a celá řada Redmi Note 13. 💡Xiaomi HyperIsland is here, giving you instant access to what matters！✨ Track live activities — keep updates flowing in real time, right on your status bar.🔀 Improved multitasking — dual-island design lets you switch, expand, and manage without leaving the screen.🔔… pic.twitter.com/76JKV7Lpic— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 24, 2025 V této vlně Xiaomi aktualizuje 31 telefonů a 5 tabletů včetně Redmi Pad Pro a POCO Pad. Potěší zejména podpora pro cenově dostupné modely jako Redmi 15C nebo POCO C85. Kompletní seznam zařízení podle harmonogramu První vlna (říjen – listopad 2025) Telefony: Xiaomi 15T Pro Xiaomi 15T Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Xiaomi MIX Flip Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 POCO F7 Ultra POCO F7 Pro POCO F7 POCO X7 Pro Iron Man Edition POCO X7 Pro POCO X7 Tablety: Xiaomi Pad Mini Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi Pad 7 Nositelná elektronika: Xiaomi Watch S4 41mm (dostupné už dnes) Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (dostupné už dnes) Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Xiaomi Smart Band 10 Druhá vlna (listopad – prosinec 2025) Telefony: Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14 Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T Redmi Note 13 Pro Redmi 15 Redmi 14C Redmi 13 Redmi 13x POCO F6 Pro POCO F6 POCO X6 Pro POCO M7 POCO M6 Pro POCO M6 POCO C75 Tablety: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Redmi Pad 2 Pro 5G Redmi Pad 2 Pro Redmi Pad 2 4G Redmi Pad 2 Třetí vlna (prosinec 2025 – březen 2026) Telefony: Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Xiaomi 13 Lite Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12T Pro POCO F5 Pro POCO F5 POCO X6 POCO M7 Pro 5G POCO C85 Redmi Note 14 5G Redmi Note 14S Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Redmi 15 5G Redmi 15C 5G Redmi 15C Tablety: Redmi Pad Pro 5G Redmi Pad Pro Redmi Pad SE 8.7 4G Redmi Pad SE 8.7 POCO Pad Xiaomi tímto krokem potvrzuje dlouhodobou softwarovou podporu pro široké portfolio zařízení. HyperOS 3 přináší vylepšené uživatelské rozhraní, optimalizaci výkonu a nové funkce umělé inteligence. Kdy přistane HyperOS 3 na vaše zařízení? Zdroj: Xiaomi/X 