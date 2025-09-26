TOPlist

Kdy vaše zařízení Xiaomi, Redmi či POCO dostane HyperOS 3? Máme oficiální harmonogram!

  • Xiaomi spolu s vlajkovou řadou 15T globálně představilo systém HyperOS 3
  • Společnost zveřejnila oficiální harmonogram rozšiřování na starší zařízení
  • První várka, včetně populární rodinky Redmi Note 14, se dočká už příští měsíc

Adam Kurfürst
26.9.2025 12:00
Ikona komentáře 0
xiaomi hyperos 3 redesignovana domovska obrazovka

Xiaomi oficiálně zveřejnilo kompletní harmonogram aktualizací na HyperOS 3, který včera debutoval společně s novými vlajkovými telefony Xiaomi 15T. Ty si už nyní můžete objednat i na českém trhu. Aktualizace se postupně dostanou na více než 80 zařízení včetně telefonů, tabletů a nositelné elektroniky.

První vlna startuje v říjnu

Nejdříve se HyperOS 3 dostane na aktuální vlajkové modely a nejnovější zařízení střední třídy. V období říjen až listopad 2025 získají aktualizaci především telefony řady Xiaomi 15 a 15T, které systém dostanou mezi prvními. Společně s nimi se dočkají také majitelé Xiaomi MIX Flip, celé řady Redmi Note 14 a nejnovějších modelů POCO F7 a POCO X7.

Z tabletů v první vlně najdeme v tichosti uvedený Xiaomi Pad Mini a rodinku Xiaomi Pad 7. Zajímavostí je, že chytré hodinky Xiaomi Watch S4 41mm a fitness náramek Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition už HyperOS 3 dostaly včera při svém uvedení.

Druhá vlna přinese podporu pro loňské vlajky

V období listopad až prosinec 2025 se aktualizace rozšíří na loňskou generaci vlajkových lodí. Podporu získají Xiaomi 14 Ultra a Xiaomi 14, stejně jako modely řady 14T. Do této vlny patří také telefony střední třídy Redmi 15, Redmi 14C a široká nabídka zařízení POCO včetně modelů F6, X6 Pro a M-série.

xiaomi hyperos 3 touch to share
Po vzoru iPhonů přidává HyperOS 3 například funkci Touch to Share, která umožňuje sdílení informací vzájemným přiblížením telefonů

Tablety zastupuje Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 a několik modelů Redmi Pad 2 včetně variant s 5G konektivitou. Celkem půjde o 21 telefonů a 5 tabletů.

Třetí vlna pokryje starší modely až do března 2026

Nejdelší čekání mají před sebou majitelé starších zařízení. V období prosinec 2025 až březen 2026 se HyperOS 3 dostane na telefony řady Xiaomi 13 a Xiaomi 12, včetně jejich Pro a T variant. Aktualizaci obdrží také Xiaomi 13 Lite, modely POCO F5 a celá řada Redmi Note 13.

V této vlně Xiaomi aktualizuje 31 telefonů a 5 tabletů včetně Redmi Pad Pro a POCO Pad. Potěší zejména podpora pro cenově dostupné modely jako Redmi 15C nebo POCO C85.

Kompletní seznam zařízení podle harmonogramu

První vlna (říjen – listopad 2025)

Telefony:

  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7

Tablety:

  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7

Nositelná elektronika:

  • Xiaomi Watch S4 41mm (dostupné už dnes)
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (dostupné už dnes)
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
  • Xiaomi Smart Band 10

Druhá vlna (listopad – prosinec 2025)

Telefony:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 14C
  • Redmi 13
  • Redmi 13x
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6
  • POCO C75

Tablety:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi Pad 2 Pro 5G
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2

Třetí vlna (prosinec 2025 – březen 2026)

Telefony:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • POCO F5 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C85
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13
  • Redmi 15 5G
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 15C

Tablety:

  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad SE 8.7
  • POCO Pad

Xiaomi tímto krokem potvrzuje dlouhodobou softwarovou podporu pro široké portfolio zařízení. HyperOS 3 přináší vylepšené uživatelské rozhraní, optimalizaci výkonu a nové funkce umělé inteligence.

Kdy přistane HyperOS 3 na vaše zařízení?

Zdroj: Xiaomi/X

