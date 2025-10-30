Xiaomi spustilo druhou vlnu aktualizací na HyperOS 3. Dostane se na 18 zařízení, stáhnete brutálních 7 GB Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi spustilo druhou vlnu aktualizací stabilního HyperOS 3 pro 18 dalších zařízení Aktualizaci dostávají skladačka Mix Flip 2, tablety Pad 7 a chytré hodinky Watch S4 POCO F7 a Redmi Note 14 se dočkají v listopadu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi pokračuje v rozsáhlém rozšiřování systému HyperOS 3 a právě spustilo druhou vlnu aktualizací. Tentokrát se stabilní verze dostává na 18 nových zařízení včetně skladačky Mix Flip 2, tabletů Pad 7, hodinek Watch S4 a dokonce i na prémiové smart TV. Stáhnete v průměru 7 GB Kompletní seznam zařízení s HyperOS 3 Kdy dostanete HyperOS 3 v Česku? Stáhnete v průměru 7 GB Aktualizace má podle modelu mezi 6,7 až 7,6 GB, což je brutální balík dat. Xiaomi zatím rozšiřuje HyperOS 3 primárně v Číně, globální verze mají následovat začátkem listopadu. Druhá vlna pokrývá pestrou škálu hardware – od ohebných telefonů přes vlajkové tablety až po nositelnou elektroniku. Mezi nejzajímavější novinky patří Xiaomi Mix Flip 2 (OS3.0.3.0.WOHCNXM) a kompletní rodina tabletů Xiaomi Pad 7, která dostala čtyři různé verze aktualizace včetně modelu Ultra. Kompletní seznam zařízení s HyperOS 3 Telefony: Xiaomi Mix Flip 2 (OS3.0.3.0.WOHCNXM) Xiaomi Civi 5 Pro (OS3.0.3.0.WOICNXM) Redmi K80 (OS3.0.3.0.WOKCNXM) Redmi Turbo 4 Pro – globálně známý jako POCO F7 (OS3.0.4.0.WOLCNXM) Redmi Turbo 4 (OS3.0.2.0.WOJCNXM) Tablety: Xiaomi Pad 7 Ultra (OS3.0.4.0.WOXCNXM) Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (OS3.0.6.0.WOTCNXM) Xiaomi Pad 7 Pro (OS3.0.3.0.WOYCNXM) Xiaomi Pad 7 (OS3.0.6.0.WOZCNXM) Redmi K Pad – globálně jako Xiaomi Pad Mini (OS3.0.3.0.WAOCNXM) Smart TV: Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Xiaomi TV S Pro Mini LED Xiaomi TV S Mini LED 2025 Nositelná elektronika: Xiaomi Watch S4 Sport Xiaomi Watch S4 Xiaomi Watch S4 eSIM Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition Xiaomi Watch S4 41mm Kdy dostanete HyperOS 3 v Česku? Globální verze zařízení jako POCO F7, POCO F7 Pro, POCO X7, Redmi Note 14 a tablety Xiaomi Pad 7 mají dostat aktualizaci v listopadu. Xiaomi ale zatím neuvedlo přesné datum ani harmonogram podle dnů. Podle harmonogramu zveřejněného minulý týden se první zařízení mimo Čínu – Xiaomi 15T a 15T Pro – už dočkala. Evropští uživatelé patří mezi první, kdo stabilní verzi dostává. Další vlny pokryjí starší vlajkové lodě jako Xiaomi 14 Ultra nebo populární střední třídu Redmi Note 13 až do března 2026. Už jste dostali HyperOS 3 na váš telefon nebo tablet? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace HyperOS Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.