Xiaomi konečně přináší HyperOS 3 na první zařízení mimo Čínu! Kdy se dočká váš telefon? Xiaomi oficiálně zahájilo globální rozšiřování systému HyperOS 3 na telefony řady 15T Aktualizace dostávají modely Xiaomi 15T a 15T Pro s firmware verzemi OS3.0.3.0 a OS3.0.4.0 Další zařízení včetně řady Xiaomi 14 a Redmi Note 14 se dočkají podle harmonogramu do března 2026 Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 14:00 Xiaomi konečně odstartovalo celosvětové rozšiřování dlouho očekávané aktualizace na HyperOS 3. Prostřednictvím oficiálního účtu na sociální síti X výrobce oznámil, že první zařízení – Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro – již dostávají stabilní verzi nového systému. Tyto nedávno uvedené modely se na trh dostaly s předchozí verzí HyperOS 2.2, přestože byly představeny společně s novým systémem. První telefony dostávají HyperOS 3 Podle oficiálního oznámení Xiaomi začíná aktualizace u modelů Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro, které získávají firmware s označením OS3.0.3.0.WOEEUXM respektive OS3.0.4.0.WOSEUXM. Rozšiřování probíhá postupně v dávkách, přičemž podle serveru XiaomiTime patří evropští uživatelé mezi první, kdo nový systém obdrží. 📢 The stable #XiaomiHyperOS3 is here, and the phased global rollout has begun!The Xiaomi 15T Series is in the first wave of devices to receive this update. We're working hard to bring it to more users and models soon. For the complete upgrade schedule, please visit Xiaomi… pic.twitter.com/DdwrmvKpoo— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) October 25, 2025 Co nového HyperOS 3 přináší Nový systém zavádí výrazné vizuální změny včetně přepracovaných ikon a indikátorů baterie či signálu. Hlavní novinkou je Hyper Island, dynamický notifikační ostrůvek inspirovaný konkurenčními řešeními. Systém nabízí také vylepšenou integraci mezi zařízeními s možností přesměrování hovorů a SMS ve stylu iPhonů nebo sdílení obrazovky s notebooky. Xiaomi implementovalo proximity file sharing podobné AirDrop pro rychlý přenos souborů mezi telefony značky. Výrobce uvádí až 30% zlepšení výkonu díky optimalizaci systémových procesů. Harmonogram aktualizací pro další zařízení Xiaomi již dříve zveřejnilo kompletní harmonogram rozšiřování HyperOS 3 na starší modely. První vlna pokryje období říjen až listopad 2025 a zahrnuje především vlajkové lodě Xiaomi 15 a letošní telefony střední třídy. V této fázi se aktualizace dočká celá řada Redmi Note 14, modely POCO F7 a POCO X7 včetně jejich Pro variant. Z tabletů získají podporu Xiaomi Pad Mini a rodinka Xiaomi Pad 7. Druhá vlna naplánovaná na listopad až prosinec 2025 přinese aktualizaci pro loňské modely Xiaomi 14 Ultra a Xiaomi 14, stejně jako telefony řady 14T. Do této skupiny patří také telefony střední třídy Redmi 15, Redmi 14C a široké portfolio zařízení POCO včetně modelů F6, X6 Pro a M-série. Celkem půjde o 21 telefonů a 5 tabletů. Kdy se dočkají populární modely? Nejdelší čekání mají před sebou majitelé starších zařízení. Třetí vlna rozložená do období prosinec 2025 až březen 2026 pokryje telefony řady Xiaomi 13 a Xiaomi 12 včetně jejich Pro a T variant. Podporu získá také Xiaomi 13 Lite, modely POCO F5 a kompletní řada Redmi Note 13. V této fázi Xiaomi aktualizuje 31 telefonů a 5 tabletů včetně dostupných modelů jako Redmi 15C nebo POCO C85. Z nositelné elektroniky už HyperOS 3 dostaly Xiaomi Watch S4 41mm a fitness náramek Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition při svém uvedení. Postupně se dočkají také další verze náramku Smart Band 10 včetně keramické edice. HyperOS 3 představuje významný krok k vytvoření propojeného ekosystému Xiaomi HyperConnect, který sjednocuje telefony, tablety a chytrou domácnost pod jednotným prostředím. Budoucí aktualizace mají dále rozšířit možnosti umělé inteligence a spolupráci mezi různými zařízeními. Těšíte se na HyperOS 3 pro vaše zařízení Xiaomi? Zdroje: Xiaomi/X, XiaomiTime