Xiaomi konečně přináší HyperOS 3 na první zařízení mimo Čínu! Kdy se dočká váš telefon?

  • Xiaomi oficiálně zahájilo globální rozšiřování systému HyperOS 3 na telefony řady 15T
  • Aktualizace dostávají modely Xiaomi 15T a 15T Pro s firmware verzemi OS3.0.3.0 a OS3.0.4.0
  • Další zařízení včetně řady Xiaomi 14 a Redmi Note 14 se dočkají podle harmonogramu do března 2026

Adam Kurfürst
26.10.2025 14:00
xiaomi hyperos 3 sdileni dotykem telefonu

Xiaomi konečně odstartovalo celosvětové rozšiřování dlouho očekávané aktualizace na HyperOS 3. Prostřednictvím oficiálního účtu na sociální síti X výrobce oznámil, že první zařízení – Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro – již dostávají stabilní verzi nového systému. Tyto nedávno uvedené modely se na trh dostaly s předchozí verzí HyperOS 2.2, přestože byly představeny společně s novým systémem.

První telefony dostávají HyperOS 3

Podle oficiálního oznámení Xiaomi začíná aktualizace u modelů Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro, které získávají firmware s označením OS3.0.3.0.WOEEUXM respektive OS3.0.4.0.WOSEUXM. Rozšiřování probíhá postupně v dávkách, přičemž podle serveru XiaomiTime patří evropští uživatelé mezi první, kdo nový systém obdrží.

Co nového HyperOS 3 přináší

Nový systém zavádí výrazné vizuální změny včetně přepracovaných ikon a indikátorů baterie či signálu. Hlavní novinkou je Hyper Island, dynamický notifikační ostrůvek inspirovaný konkurenčními řešeními. Systém nabízí také vylepšenou integraci mezi zařízeními s možností přesměrování hovorů a SMS ve stylu iPhonů nebo sdílení obrazovky s notebooky. Xiaomi implementovalo proximity file sharing podobné AirDrop pro rychlý přenos souborů mezi telefony značky. Výrobce uvádí až 30% zlepšení výkonu díky optimalizaci systémových procesů.

Harmonogram aktualizací pro další zařízení

Xiaomi již dříve zveřejnilo kompletní harmonogram rozšiřování HyperOS 3 na starší modely. První vlna pokryje období říjen až listopad 2025 a zahrnuje především vlajkové lodě Xiaomi 15 a letošní telefony střední třídy. V této fázi se aktualizace dočká celá řada Redmi Note 14, modely POCO F7 a POCO X7 včetně jejich Pro variant. Z tabletů získají podporu Xiaomi Pad Mini a rodinka Xiaomi Pad 7.

xiaomi hyperos 3 harmonogram globalni

Druhá vlna naplánovaná na listopad až prosinec 2025 přinese aktualizaci pro loňské modely Xiaomi 14 Ultra a Xiaomi 14, stejně jako telefony řady 14T. Do této skupiny patří také telefony střední třídy Redmi 15, Redmi 14C a široké portfolio zařízení POCO včetně modelů F6, X6 Pro a M-série. Celkem půjde o 21 telefonů a 5 tabletů.

Kdy se dočkají populární modely?

Nejdelší čekání mají před sebou majitelé starších zařízení. Třetí vlna rozložená do období prosinec 2025 až březen 2026 pokryje telefony řady Xiaomi 13 a Xiaomi 12 včetně jejich Pro a T variant. Podporu získá také Xiaomi 13 Lite, modely POCO F5 a kompletní řada Redmi Note 13. V této fázi Xiaomi aktualizuje 31 telefonů a 5 tabletů včetně dostupných modelů jako Redmi 15C nebo POCO C85.

Z nositelné elektroniky už HyperOS 3 dostaly Xiaomi Watch S4 41mm a fitness náramek Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition při svém uvedení. Postupně se dočkají také další verze náramku Smart Band 10 včetně keramické edice.

HyperOS 3 představuje významný krok k vytvoření propojeného ekosystému Xiaomi HyperConnect, který sjednocuje telefony, tablety a chytrou domácnost pod jednotným prostředím. Budoucí aktualizace mají dále rozšířit možnosti umělé inteligence a spolupráci mezi různými zařízeními.

Těšíte se na HyperOS 3 pro vaše zařízení Xiaomi?

Zdroje: Xiaomi/X, XiaomiTime

